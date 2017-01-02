Porsche 356 с пробегом в миллион миль 0

Можно с уверенностью сказать, почти каждый любитель олдтаймеров был бы счастливее, если бы он мог ездить на классическом автомобиле каждый день. К сожалению, повседневная эксплуатация олдтаймеров — не такое уж простое и дешевое дело… Но только не для Гая Ньюмарка из Сан-Педро, штат Калифорния! Он осуществил мечту многих убежденных ретроградов и водит свой Porsche 356C каждый день на протяжении более сорока лет.

Его отец купил этот автомобиль у дилера через месяц после его выхода, и он остается в их семье до сих пор.Этот Porsche 356, проехавший уже 980000 миль, является наглядным доказательством надежности инженерных решений из Штутгарта. Чтобы легче было представить, что это за дистанция, уточним — она в четыре раза превышает расстояние от Земли до Луны! За это время автомобиль перенес три капитальных ремонта двигателя. Кроме того, 356C недавно перенес свое первое восстановление трансмиссии на 900 000 милях, да и то: все, что нужно было — это заменить три подшипника.

Несмотря на астрономический пробег, заслуженный автомобиль по-прежнему чувствует себя бодро. Интерьер кажется свежим, машина остается отзывчивой и цепкой в поворотах, а двигатель с воздушным охлаждением радует неподражаемым звуком. Владелец говорит, что, несмотря на довольно скромные по нынешним временам 95 лошадиные силы мотора — это одна из самых приятных машин на дороге. Он по-прежнему находит радость в каждодневном вождении, заметив: «После 45 лет за рулем я все еще не могу дождаться, когда снова сяду за руль».Porsche 356 — это первый автомобиль от знаменитой немецкой фирмы Porsche.

Быстрый и легкий в управлении, двухдверный Porsche 356 был заднеприводным и заднемоторным спортивным авто. Первые 356-е продавались главным образом в Австрии и Германии. В начале 50-х Porsche 356 заработал известность среди энтузиастов по обе стороны Атлантики за его аэродинамические качества, управляемость и высочайшее качество сборки. Обладатели модели 356 обычно так же хорошо ездили по уличным дорогам, как гоняли на трассах. Городские и гоночные машины приносили Порше успех, и в 1964 году фирма получила заказ на изготовление более 10 тысяч авто, всего же было произведено около 76 тысяч автомобилей этой модели. Последние из них были собраны в 1965 году.

Самой последней модификацией модельного ряда 356 стал Porsche 356C 1964 года выпуска. Он отличался дисковыми тормозами в дополнение к самому мощному двигателю, который когда-либо производился компанией Порше — 95 лошадиных сил. Пик по количеству собранных машин произошел в 1964 году — тогда была собрана 14 151 машина. В этот же год последователь модели, Porsche 911, был представлен на рынке автомобилей в США (в Европе модель 911 была представлена немногим ранее). Компания продолжала продавать 356C до 1965 года, пока спрос на него еще оставался довольно высоким — даже в начало эпохи Porsche 911.

Олдтаймер.ру



