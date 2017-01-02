Машино-места с 1 января стали объектами недвижимости 53

Вступает в силу федеральный закон, согласно которому машино-места будут считаться объектами недвижимости. Таким образом, владельцы машино-мест (площадок, предназначенных для размещения транспортных средств) смогут зарегистрировать право собственности на них, а значит — легально продавать, сдавать и дарить их.

Нововведения касаются только тех объектов, которые располагаются непосредственно внутри здания или сооружения, то есть речь не идет о парковочных местах во дворах. В законе отмечается, что машино-места могут не иметь стен, но их границы должны быть описаны и поставлены на кадастровый учет.

Кроме того, теперь владельцы общей долевой собственности получили право выделять свою долю в натуре. Для этого необходимо определить границы машино-места, а также зарегистрировать право собственности на него. Более того, теперь претендентам на машино-места не требуется получать согласие других дольщиков. Достаточно лишь предоставить в Росреестр соглашение участников совместной собственности или решение общего собрания собственников.

Право общей долевой собственности прекратится сразу после того, как последний дольщик произведет выдел в натуре и зарегистрирует право собственности на машино-место. Оставшееся после выдела долей имущество станет общим для всех собственников помещений или машино-мест.

ТАСС



