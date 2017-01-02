Автомобильная система ЭРА-ГЛОНАСС стала обязательной для россиян

Системой экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС с 1 января должны оснащаться все новые автомобили, проходящие процедуру одобрения на территории Таможенного союза. ЭРА-ГЛОНАСС, работающая на основе спутниковой группировки ГЛОНАСС, начала действовать в России с начала 2015 года для максимально быстрого оповещения сотрудников экстренных служб.
При аварии терминал автоматически определяет местоположение транспорта и передает информацию о точных координатах, времени происшествия и тяжести ДТП, а также VIN-номер автомобиля в «систему-112» или дежурную часть МВД. Отметим, что некоторые автоконцерны предупреждали о свертывании поставок своих моделей на российский рынок, объясняя это дороговизной сертификационных испытаний, а также о влиянии нововведения на конечную цену автомобиля.
Экономика сегодня
amsrus.ru
Большой брат?..
Нахрена?!
Чистить и ремонтировать дороги не обязательно, а сообщить, что уже «писец» обязательно. То есть не надо предотвращать, а просто считать сколько «минус» людей…
Какой вообще ее смысл? Если ты один в тайге в кувет улетел и родным не сказал куда поехал. Лучше бы отбойники между полосами поставили.
Следить хотят за передвижением граждан.
И ещё мечтают сделать коммерческий проект глонасс альтернативой gps.
И теслы чтоп не покупали
Отслеживать не будем,просто будем знать с точностью до метра
Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.