Автомобильная система ЭРА-ГЛОНАСС стала обязательной для россиян 86

Системой экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС с 1 января должны оснащаться все новые автомобили, проходящие процедуру одобрения на территории Таможенного союза. ЭРА-ГЛОНАСС, работающая на основе спутниковой группировки ГЛОНАСС, начала действовать в России с начала 2015 года для максимально быстрого оповещения сотрудников экстренных служб.

При аварии терминал автоматически определяет местоположение транспорта и передает информацию о точных координатах, времени происшествия и тяжести ДТП, а также VIN-номер автомобиля в «систему-112» или дежурную часть МВД. Отметим, что некоторые автоконцерны предупреждали о свертывании поставок своих моделей на российский рынок, объясняя это дороговизной сертификационных испытаний, а также о влиянии нововведения на конечную цену автомобиля.

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