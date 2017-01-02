Автомобильная система ЭРА-ГЛОНАСС стала обязательной для россиян
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Автомобильная система ЭРА-ГЛОНАСС стала обязательной для россиян
Январь 02 13:30 2017

Системой экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС с 1 января должны оснащаться все новые автомобили, проходящие процедуру одобрения на территории Таможенного союза. ЭРА-ГЛОНАСС, работающая на основе спутниковой группировки ГЛОНАСС, начала действовать в России с начала 2015 года для максимально быстрого оповещения сотрудников экстренных служб.

При аварии терминал автоматически определяет местоположение транспорта и передает информацию о точных координатах, времени происшествия и тяжести ДТП, а также VIN-номер автомобиля в «систему-112» или дежурную часть МВД. Отметим, что некоторые автоконцерны предупреждали о свертывании поставок своих моделей на российский рынок, объясняя это дороговизной сертификационных испытаний, а также о влиянии нововведения на конечную цену автомобиля.

Экономика сегодня


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ГЛОНАССзаконодательство
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7 комментариев

  1. Lia Chernysheva
    Январь 02, 13:45 #1 Lia Chernysheva

    Большой брат?..

  2. Igor' Korotkov
    Январь 02, 13:58 #2 Igor' Korotkov

    Нахрена?!

  3. Shchukin Denis
    Январь 02, 14:14 #3 Shchukin Denis

    Чистить и ремонтировать дороги не обязательно, а сообщить, что уже «писец» обязательно. То есть не надо предотвращать, а просто считать сколько «минус» людей…

  4. Andrey Brunkov
    Январь 02, 14:16 #4 Andrey Brunkov

    Какой вообще ее смысл? Если ты один в тайге в кувет улетел и родным не сказал куда поехал. Лучше бы отбойники между полосами поставили.

  5. Vitaliy Gal
    Январь 02, 14:24 #5 Vitaliy Gal

    Следить хотят за передвижением граждан.
    И ещё мечтают сделать коммерческий проект глонасс альтернативой gps.

  6. Алексей Приходько
    Январь 02, 14:31 #6 Алексей Приходько

    И теслы чтоп не покупали

  7. Vitaly Zapyokin
    Январь 02, 14:33 #7 Vitaly Zapyokin

    Отслеживать не будем,просто будем знать с точностью до метра

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