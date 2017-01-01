Украсть дух экстаза? 0

Что будет если вы попытаетесь украсть капотный знак у Rolls-Royce?

«Дух Экстаза » или «Дух Восторга» — символическое изображение богини Ники, украшающее капот автомобилей марки Rolls-Royce. С 1923 года является неотъемлемым атрибутом всех автомобилей этой марки.

Первоначально символ Rolls-Royce назывался «Олицетворение скорости». Также статуэтку называют «Летящая леди». Кроме того, статуэтка имеет шутливое прозвище «Элли в ночнушке».



Несмотря на то, что торговая марка Rolls-Royce и логотип в виде совмещённых букв RR принадлежат компании BMW, права на фигурку Spirit of Ecstasy, в соответствии с условиями продажи компании в 1998 году, остались за концерном Volkswagen.

Моделью для статуэтки, выполненной английским скульптором Чарльзом Сайксом, послужила Элеанора Веласко Торнтон. Торнтон была секретарём и любовницей Джона Дуглас-Скотт-Монтегю, второго барона Монтегю-Белью. Барон Монтегю был энтузиастом автомобильной техники и другом Чарльза Стюарта Роллса и инженера Фредерика Генри Ройса — основателей компании Rolls-Royce. Сэр Монтегю был одним из первых владельцев автомобиля (четырёхместного фаэтона с кузовом от фирмы Barker) этой легендарной марки, катавший короля Эдуарда, и впервые въехавший на нём во двор Английского парламента.

Он также составил первый учебник вождения и долгое время возглавлял Британский Королевский автоклуб. Чтобы выделить свой автомобиль, лорд и заказал своему другу, скульптору-модернисту Чарльзу Сайксу, носовую фигурку-талисман. Сайкс выполнил заказ, создав фигурку, воплощавшую «разумную скорость, грацию и красоту, дух, в котором нет ни капли вульгарности, фривольности и ража». В марте 1911 года скульптурка заняла место на радиаторе автомобиля барона.



