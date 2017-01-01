Сколько будет стоить эвакуация авто в Москве в 2017? 23

В Москве стоимость эвакуации автомобилей на штрафстоянки в 2017 году останется без изменений, сообщает Газета.ру со ссылкой на столичный дептранс. Соответствующий приказ подписан и вступит в силу 1 января 2017 года. Действующие тарифы будут сохранены для разных категорий транспортных средств.

«Несмотря на то, что сегодня эвакуация одного автомобиля обходится городу больше, чем в 8 тыс. руб., мы приняли решение оставить стоимость перемещения и хранения автомобилей на прежнем уровне. Эти тарифы являются льготными и социально справедливыми. Важно подчеркнуть, что цены, несмотря на ежегодную инфляцию, остаются неизменными с сентября 2013 года. Для нас важно не количество и стоимость перемещения машин, а обеспечение безопасного и комфортного передвижения для всех жителей города и участников дорожного движения», — говорится в сообщении, которое цитирует НСН.

Отмечается, что с июля текущего года автовладельцы имеют право оплатить перемещение и хранение своего автомобиля в течение 60 дней. Для тех, кто оплачивает эвакуацию до момента получения автомобиля, законом предусмотрена скидка в размере 25%.



