Skoda представит новый Yeti и обновлённый Rapid в 2017 году 0

Компания Skoda в 2017 году представит новое поколение кроссовера Yeti и обновлённое семейство Rapid, сообщает КоммерсантЪ . На автосалоне во Франкфурте будет представлено второе поколение кроссовера Skoda Yeti. Модель будет выполнена на платформе MQB, а стилистические решения позаимствует у флагманского кроссовера Skoda Kodiaq, дебютировавшего в 2016 году на автосалоне в Париже.

Также в течение года будет представлено обновлённое семейство бюджетных моделей Skoda Rapid, новая спортивная модификация Skoda Kodiaq, а также топ-версия недавно обновлённой «горячей» модели Skoda Octavia RS.

Напомним, в России текущее поколение Skoda Yeti стоит от 1 млн руб., а лифтбэк Skoda Rapid — от 599 тыс. руб.



