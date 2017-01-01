Skoda представит новый Yeti и обновлённый Rapid в 2017 году
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Skoda представит новый Yeti и обновлённый Rapid в 2017 году
Январь 01 17:00 2017

Компания Skoda в 2017 году представит новое поколение кроссовера Yeti и обновлённое семейство Rapid, сообщает КоммерсантЪ. На автосалоне во Франкфурте будет представлено второе поколение кроссовера Skoda Yeti. Модель будет выполнена на платформе MQB, а стилистические решения позаимствует у флагманского кроссовера Skoda Kodiaq, дебютировавшего в 2016 году на автосалоне в Париже.

Skoda Rapid

Также в течение года будет представлено обновлённое семейство бюджетных моделей Skoda Rapid, новая спортивная модификация Skoda Kodiaq, а также топ-версия недавно обновлённой «горячей» модели Skoda Octavia RS.

Напомним, в России текущее поколение Skoda Yeti стоит от 1 млн руб., а лифтбэк Skoda Rapid — от 599 тыс. руб.


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