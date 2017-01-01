Брать ли под реставрацию старый Mercedes? 127

С. Асланян: Нам пишут: «При всем уважении к вам, Сергей, вы не совсем правы. На поддержание и ремонт дорого также, как и в Германии к примеру, необходимы деньги. В Германии такой налог есть собирается, но конечно же не в пользу частных лиц». Наша государство провозгласило себя, если посмотреть Конституцию, социальным. У нас главная задача — это помогать людям, поэтому в нашей стране, в которой есть много всякого добра, часть этого добра, кстати, целиком принадлежащего нам, должно оборачиваться абсолютно бесплатным пользованием. Вот эта социалистическая модель государства должна по сию пору оставаться главной в нашей стране. Бесплатная медицина, бесплатное образование — тут мы посмеялись хором по поводу медицины и образования, у нас и медицина, и образование уже платные. По поводу образования вы помните, какое у нас количество предметов за деньги, особенно в сельских школах, помните эту систему о том, что физкультура и пение за деньги. Это вот как раз та самая ситуация, когда бесплатным государство перестает быть.

И у нас, например, поскольку все хорошо с газом, газ должен быть бесплатным и подключение к газу. И не должно быть такого, например, косвенного налога, как лицензирование и разрешение. И сколько у нас домохозяйств в стране стоит недалеко от газовой магистрали, а на подключение почему-то нужно 100-200-300-400-600 тысяч, а иногда миллион на то, чтобы тебе сделали просто врезку, врезку и редуктор, кусок трубы и клапан и вентиль 800 тысяч. Это с какой стати? В нашей стране? И когда вы апеллируете Германией или любой другой приличной страной, знаете, как все-таки правильней позиционировать себя? Не москвичом, каковым, например, являюсь я, я такой с шикарной прической в галстуке, очень респектабельный москвич-боярышник, и наш ориентир это Магадишо, Пьхеньян и Улан-Батор. Сколько стоит в Магадишо транспортный налог? А сколько стоит платный въезд в Магидишо? Почем платная парковка в Магадишо? А нет там этого. А в Улан-Баторе? Там тоже нет этого. И в Пьхеньяне почем платная парковка? В Пьхеньяне нет этого. Мы Северная Корея, мы по уровню своего развития Монголия. Кстати, еще и по ментальности мы Монголия, потому что все-таки именно вот это ордынское неуважение к человеку взяли оттуда. Сами монголы уже это перешагнули, сами монголы уже один раз потеряли полностью свою идентификацию, свою национальную идентичность благодаря Китаю. Китайская месть длилась 700 лет, они ее уничтожили, от монголов ничего не осталось, а вот модель осталась и орда осталась. У нас. Орда осталась у нас в сознании и вы правы, по сию пору этого не получается.

«Как вы думаете почему требуют оплату с автомобиля, а не добавили стоимость на литр бензина?». В литр бензина добавили, причем добавили 60%. Почему, когда на биржах всего мира происходит падение барреля нефти, у нас стоимость литра готовой продукции не меняется абсолютно? Потому что в стоимости одного литра бензина у нас составляющей нефти это 7%. 60% — это интерес государства. 60% стоимости каждого литра топлива в нашей стране уходит нашему государству. При всем при том, государство не в состоянии проконтролировать, сколько же там конкретно продано литров, система не позволяет в принципе в этом разобраться.

Нефтепродукты отправляются с нефтеперерабатывающего завода в бензовозе в килограммах, а мы их покупаем в литрах. Литр жидкости и килограмм жидкости не тождественны, и уже здесь есть возможность прекрасно поиграться с цифрами. И наше государство каждый раз, когда мы его толкаем в спину и лишний раз говорим: давайте все-таки как потопаешь, так и полопаешь, пусть не будет прямого налога, пусть он будет косвенный в виде акциза литра топлива, — государство в растерянности не только потому, что оно не хочет отказываться от такого инструмента давления и взимания, но еще и потому, что оно понимает, что будет обмануто. Конечно же и олигархи нефтяные, работающие по тем правилам, которые предписаны, не то, чтобы воры — они работают в рамках тех условий, которые созданы для них. Кем созданы? Вы прекрасно знаете. И в рамках этих условий они позволяют себе. Любая бензоколонка — она сколько и чего продала? Неизвестно абсолютно.

«Создание равных условий на дорогах для всех видов транспорта означает, что вслед за грузовиками плату за проезд начнут взимать с полуторок, легковушек, малолитражек, скутеров, велосипедов. Затем Минтранс аргументированно обоснует, что пешеход — это тоже вид транспорта с неколесным механизмом движения», — пишет Виктор из Саратова. Вы абсолютно правы, так и будет. И если вы посмотрите внимательно на ротенберговский Платон, там уже есть закладки под автобусы, под легковые машины и под все остальные виды транспорта. А в московском метро потрясающая схема: во-первых, само метро, во-вторых, речной вид транспорта, вот эта наша странная железная дорога, созданная наконец-то и в первый же день побившая абсолютный мировой рекорд среди всех кольцевых дорожных линий планеты Земля. Там же и наш усилительный трамвайчик под названием монорельс. И вот именно на этой схеме в отдельную категорию выделена схема транспорта Москвы, она так и называется — схема транспорта Москвы, в отдельную категорию выделен пешеход.

То есть, вот на этой схеме уже видно, что с точки зрения власти пешеход — это тоже транспорт, поэтому почему бы ему не платить. Тем более, не забывайте у нас Глонасс пропадает просто так, народ не хочет отглонаситься, поэтому мы на бабушку и на тележку ей привернем, это же очень важно, а вдруг у бабушки будет что-то со здоровьем, ведь мы же так ценим бабушку, ведь доктор Лиза помогала же всем тем, кто… А как же, она же и внутри страны помогала, она же помогала тем людям, которые находятся под заботой нашего государства здесь, а не только там среди несчастных, вот в этих ужасных, трагических условиях оказавшихся людей, которые на Украине, в Сирии. Вот это горе их теперь — остаться без доктора Лизы. Но она же помогала и тем, кто у нас здесь внутри и вот наконец-то мы тоже поможем бабушке, бабушка идет, очень важно знать с погрешностью в 25 метров, где бабушка. А других видов помощи конечно же не будет.

Знаете, несмотря на всю автомобильность программы, я очень соболезную всем погибшим и мне чрезвычайно жалко и тех люмпенов, которые померли от боярышника, по поводу которых наше государство не посчитало нужным национальный траур вводить. Национальную беду мы устроили, национальную заботу, конечно же, подумаешь — 70 человек от боярышника, а мне их жалко. Я соболезную тем, кто остался хоронить их родственников и мне очень жалко тех, кто продолжает пить боярышник, понимая, что умрет. И я соболезную семьям погибших в самолете, мне очень жалко всех — и пилотов, и журналистов, и оркестр, и людей, которые просто там летели. Это трагедия. Правильно, что траур национальный, только их надо объединить, потому что это общее горе — и горе здесь, и горе там.

Евгений: У меня Opel Insignia Sportur.

Сергей Асланян: Ой, какая прелесть у вас, у вас великолепный автомобиль.

Евгений: Я его эксплуатирую два года, пробег не очень большой 14 тысяч. Замечаний у меня к ней нет, но у него двигатель 1,6 170 лошадиных сил, турбированный, автомат. Как она с точки зрения ресурса? При все том, что я уже пенсионер. Хотелось бы ваше мнение узнать.

С. Асланян: Она неплохая машина. И вот эти двигатели современные — с одной стороны, мы, конечно же, справедливо мы их боимся, потому что на нашем масле и на нашем топливе они не могут прожить долго, а с другой стороны, турбированный двигатель заведомо прочнее любого атмосферника. Он сделан из других материалов под другую технологию, под немножко другую физику процесса, под другие температуры и именно поэтому он рассчитан на то, чтобы все тяготы нашей повседневности тянуть на себе долго-долго. И GM в этом отношении молодец, подобный двигатель они рассчитывали на пробег в 300 тысяч, но 250 ему на роду написано. Только меняйте масло, либо раз в год, так как у вас пробеги небольшие. Просто выберете какой-то конкретный день, знаете, там праздник первомай, мы меняем масло, у нас такой субботник с автомобилем, либо по пробегу. Масло должно быть свежее всегда. В коробке вы еще не скоро поменяете, но на 60 тысячах это тоже надо будет сделать обязательно. Insignia у вас — ну это великолепная машина и то, что она Sportturer с чрезвычайно удобным кузовом. Это очень правильный выбор. Вы взяли себе прекрасный автомобиль.

Евгений: У меня Peugeot 306. Очень неплохая машина, хотя я ей мало уделяю внимания. В литературе я смотрел, о ней ничего толкового не говорят. Я хотел бы услышать что-нибудь приличное об этом автомобиле.

С. Асланян: Сколько ему лет-то? Он какого года?

Евгений: 1997 года.

С. Асланян: Потрясающая машина. У вас карбюратор? Peugeot 306 — машина с торсионной задней подвеской совершенно уникальной, по управляемости это эталон. И когда Джеки Стюарт, главный тренер корпорации Ford, учил Ford Focus первого поколения держаться за дорогу в качестве референсного автомобиля, он взял Peugeot 306 и пытался научить Ford Focus ездить также классно, как это делал Peugeot 306. 306 у нас был практически всегда с карбюратором 1,4 1,6, причем иногда даже был однокамерным карбюратор. Самые последние модели уже на последнем году пошли с впрыском, но специально под наш рынок — и дистрибьютор тщательно отслеживал в этот момент — заказывались машины карбюраторные, в силу того, что в конце 90х мы все подозрительно относились к способности сервисменов хоть как-то совладать с впрыском.

У 306 есть еще ко всему прочему французское достоинство, он очень неохотно ржавеет, на него давали 12 лет гарантии на кузов не зря. Многие машины, если посмотреть, по сию пору в прекрасном состоянии кузова, без единой царапины, без единого скола, хотя понятно, что иногда до цинка пробивает в том числе кирпичом, прилетевшим от грузовика. Машина широкая по салону, очень удобная. И 306 автомобиль послужил донором и платформой для Partner первого поколения, который тоже унаследовал его торсионную подвеску. А в Иране по сию пору от 306 созидают разные автомобили под названием Иран Контрас. Иран Хондра — к нам они вот-вот придут, потому как обещаны были этим летом и это будет в том числе Peugeot 405 не на торсионных и Peugeot 306 на торсионных, сносу которым нет и по управляемости которые эталонные абсолютно. Французы в этом отношении абсолютно молодцы, они по подвесочной школе одни из самых сильных. Субаровцы молодцы, они учат машину держаться за дорогу и, кстати, бездорожье чрезвычайно точно. Концерн PSA задают фору как надо. И немцы никогда не признаются в этом, они делают вид, что сами с усами — нет ничего подобного, они подглядывают у французов, как можно сделать. Причем французы отказались от торсионных, перешли на амортизаторы, а шикарный почерк ездовой сохранили.

Евгений: Ваше мнение. Есть мечта, хочу купить старый Mercedes в кузове W124 под реставрацию. На что обращать внимание при покупке и вообще стоит ли этим заняться?

С. Асланян: А зачем именно 124? Вы берете Е классом, возьмите С. Любая машина С класса под реставрацию вас разорит абсолютно одинаково с Е, но в результате вы получаете машину, с которой можно на выставку, на аукцион, на которой можно выпендриться, на которой можно подрабатывать на свадьбе, которую можно завещать внукам, которую можно при определенных условиях даже предложить Сотсби. 124 — ну, была у них такая машина, принято считать — мы эту легенду сами создаем — что 124 это последний настоящий Mercedes, а после него все ерунда. Нет, 124 — это неплохая машина, но под реставрацию, когда у вас полностью развязаны руки, пока вы еще не купили, берите то, что заведомо престижно, потому как в дальнейшем не дай Бог надоест, либо как-то изменятся обстоятельства — 124 вы не пристроите никому, никто никогда не увидит в нем ценности, коллекционности, никто никогда не будет дорожить вашим трудом, не придет и не заплатит, сказав, что да, я понимаю, вы бесценную машину довели до первозданного состояния.

Это то же самое, что отреставрированный Запорожец, как ни бейся, больше 500 тысяч стоить не будет. Если вы возьмете себе любой автомобиль, вне зависимости от того, какой он там — 116, любой там 222, — вы получите сразу автомобиль, в который вы вложились. Но если что, не дай Бог, или просто захотелось — у вас будет еще и материальный эквивалент того, что вы сделали. Придут, купят, спасибо скажут.

Евгений: Ясно. То есть предлагаете рассматривать инвестицию?

С. Асланян: Конечно. Конечно вы ведь будете с одинаковым удовольствием возиться с любой классной машиной, вы будете этим жить, вам это будет интересно, вы будете с определенными мучениями подбирать запчасти, вы будете с восторгом их устанавливать, вы будете смотреть за тем, как работают жестянщики, которые рихтуют кузов, вы будете наблюдать за тем, как залудили вот этот шов, как добавили вот эту вот косыночку, вот этот усилитель, как вернули первозданный хром уже потом на отделке, как перетянули салон кожей — вот это все упоительный процесс. Но одно дело шлифовать кирпич, другое дело шлифовать бриллиант, с бриллиантом гораздо увлекательней. Поэтому замахивайтесь сразу на что-то более высокое, то есть, цель такая, чтобы уж прям ух! И машина после этого становится коллекционной. Вы после этого становитесь коллекционером, человеком еще более уважаемым, еще более замечательным.

Небольшое послесловие к эфиру четверга. Я рассказывал вам про корейскую машину и про то, как сильно Корея ушла от нас в индустриальном плане, Корея ушла от нас навсегда. Корея это та страна, которую мы никогда не догоним. Монголию уже вряд ли догоним, Корею точно нет. Патриотов наших это чрезвычайно обидело, они очень огорчились, что в домах корейских обывателей нет русских стиральных машин, русских телевизоров, русских холодильников, русских кондиционеров. Нет у людей русских планшетов, нет у них русских сотовых телефонов и вообще там ничего нет. Поэтому чем остается и на что уповать — конечно же, на танке. Что мы можем южной Корее в ответ на их индустриальное развитие? Ну мы можем, если не спутаем с Северной Кореей, кинуть в них ядерную бомбу. Что мы еще можем сделать? Мы можем прятать оружие. И наши патриоты — а они отличаются всегда такой очень пакостной манерой комментариев, если посмотреть патриотизм там чувствуется сразу, — и наши патриоты попытались со мной на моем-то поле поиграть в количество корейских вооружений и рассказать мне о том, что в корейской армии, южнокорейской армии есть наши танки и нет американских танков. Так вот, специальный ответ нашим патриотом, а также тем, кто целится в Корею, не в Северную, в Южную: на вооружении корейской армии стоят танки Абрамс, причем двух видов с орудием — в 150мм и 102мм. И общим количеством они ни много, ни мало — 1511 штук, то есть, 1500 танков. Посчитайте, сколько это полков даже по нашей табели. И корейские танки, как и полагается, местного производства — это Абрамсы. В корейской армии они называются по-другому, но это они и есть, родимые. Тот самый американский танк, впрочем, у них есть еще и масса техники — немецкие БТР, итальянские бронетранспортеры, у них есть самоходная артиллерия, собранная Кореей, поэтому она имеет корейское обозначение, корейские индексы и считается корейской. Что есть нашего отечественного? Есть 33 танка Т80, есть еще 2 танка Т80УК, есть 30 БТР80, причем мы очень так сквозь зубы сообщаем, что эта техника передана Южной Корее в уплату долга. Что это за долг? Как мы смогли этот долг организовать? И почему мы отплатили военной техникой? Непонятно. Но тем не менее, у корейцев у них есть 33 восьмидесятки наших и 1500 тысячи Адамсов, то есть у них неплохой такой бронированный кулак и вообще было бы странно, чтобы корейская армия, которая рассчитывает на помощь НАТО и прикрыта американцами, воевала бы не американским оружием это просто нелогично.



