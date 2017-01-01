Ford показал новый беспилотный автомобиль 0

Седан Ford Fusion, известный на нашем рынке под именем Mondeo, недавно подвергся рестайлингу, а теперь компания Ford презентовала новое поколение его полуавтономной версии.

Нынешнее обновление впору называть не рестайлингом, а «апгрейдом», потому что акцент сделан на модернизации аппаратного и программного обеспечения. Fusion сохранил прежнюю аппаратную платформу, но, как любой новый гаджет, стал мощнее — и речь на сей раз совсем не о лошадиных силах. У седана выросла скорость обработки информации и поле зрения сенсоров.

Теперь Ford использует два лидара, а не четыре, но при этом собирает гораздо больше данных. Раньше громоздкое оборудование размещалось на крыше, но теперь датчики и камеры спрятаны в импровизированные рейлинги, а паре лидаров нашли место на стойках ветрового стекла, словно фарам-искателям на полицейских автомобилях.

Фирменная система автономного вождения «Виртуальный водитель» полагается на радары, камеры, лидары, лазерный сканер и 3D-карты навигационной системы, контролируя пространство площадью около двух футбольных полей вокруг автомобиля. В следующем году Ford планирует увеличить парк беспилотных Fusion до 90 штук.

Автомобили отправятся на испытания в штаты Мичиган, Калифорния и Аризону, а к 2021 году компания намерена модернизировать седан до полной автономии. Беспилотник будет показан публике уже на следующей неделе, на выставке потребительской электроники CES-2017 в Лас-Вегасе (США).

Популярная Механика



