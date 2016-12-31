SsangYong озвучил рублевые цены на Tivoli и Tivoli XLV
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SsangYong озвучил рублевые цены на Tivoli и Tivoli XLV
Декабрь 31 13:00 2016

В российском представительстве компании SsangYong назвали официальную стоимость кроссовера Tivoli и его удлиненной модификации Tivoli XLV. Начальная цена базовой версии автомобиля составляет 999 тыс. рублей.

Отечественным покупателям доступна модель лишь с 1,6-литровым двигателем мощностью 128 л.с. В базовой версии мотор работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

SsangYong tivoli-xlv

Другие модификации паркетника оснащены 6-диапазонным автоматом. Обычная версия будет доступна в двух вариантах с максимальной стоимостью 1 млн 269 тыс. рублей, однако для Tivoli XLV предусмотрены 5 вариантов. Удлиненный кроссовер будет снабжен и полным приводом.

Для сравнения — длина Tivoli составляет 4202 мм, Tivoli XLV — 4440 мм. Переднеприводный Tivoli XLV с автоматической коробкой обойдется покупателям в 1 млн 439 тыс. рублей, полноприводная версия — в 1 млн 739 тыс. рублей.

ИА Regnum


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AMSRUS
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1 комментарий

  1. Alex Beyev
    Декабрь 31, 13:39 #1 Alex Beyev

    Creta?

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