Раунд №4 – «Открытие года»
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Раунд №4 – «Открытие года»
Декабрь 31 16:35 2016

Никаких голосований, все и так уже понятно! Открытием года становится шоу @turboyamaofficial.

https://www.instagram.com/p/BOm1chCh7c9/?taken-by=clarkson_daily


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автошоутурбояма
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Автор

Clarkson_Daily
Clarkson_Daily

https://www.instagram.com/clarkson_daily/

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14 комментариев

  1. Sergey Suvorov
    Декабрь 31, 17:00 #1 Sergey Suvorov

    Что за дрянь на вашем сайте? Ссылка на говносайт и подписка на непонятную ерунду?

    • AMSRUS
      Декабрь 31, 17:02 AMSRUS

      Инстаграм говносайт? Это блог. Заведите и пишите эссе. Утром и вечером.

    • Sergey Suvorov
      Декабрь 31, 17:04 Sergey Suvorov

      Я про рекламу на вашем сайте — ссылка на это http://pokaz-bezlimit.ru. Автоматически оформил подписку за 30 руб в день

    • Sergey Suvorov
      Декабрь 31, 17:04 Sergey Suvorov

      Я про рекламу на вашем сайте — ссылка на это http://pokaz-bezlimit.ru. Автоматически оформил подписку за 30 руб в день

    • AMSRUS
      Декабрь 31, 17:05 AMSRUS

      Ээээээ где? Как ее показывает? С какого вы устройства и браузера?

    • AMSRUS
      Декабрь 31, 17:06 AMSRUS
    • Sergey Suvorov
      Декабрь 31, 17:10 Sergey Suvorov

      iPhone 5 safari

    • AMSRUS
      Декабрь 31, 17:12 AMSRUS

      Через браузер или в приложении открываются ссылки наши? И когда и как появляется паразит?

    • Sergey Suvorov
      Декабрь 31, 17:12 Sergey Suvorov

      Зашёл — прямо под названием темы кнопка просмотра. Нажал и понеслась. Возможно вы не причём, но рекламодателей внимательно стоит подбирать

    • Sergey Suvorov
      Декабрь 31, 17:15 Sergey Suvorov

      Через браузер

    • Sergey Suvorov
      Декабрь 31, 17:15 Sergey Suvorov

      Через браузер

    • AMSRUS
      Декабрь 31, 17:18 AMSRUS

      Это реклама из контакта или у вас в браузере. Вообще наши публикации открываются прямо в приложении. Технология Instant Articles. Очень странно у вас происходит открытие. Проверим.

    • Sergey Suvorov
      Декабрь 31, 17:25 Sergey Suvorov

      Да, Реклама из браузера. Она очень удачно разместилась под текстом

    • Sergey Suvorov
      Декабрь 31, 17:26 Sergey Suvorov

      Не пользуюсь приложением fb, смотрю из браузера

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