Раунд №4 – «Открытие года»

Никаких голосований, все и так уже понятно! Открытием года становится шоу @turboyamaofficial.
https://www.instagram.com/p/BOm1chCh7c9/?taken-by=clarkson_daily
https://www.instagram.com/clarkson_daily/
Что за дрянь на вашем сайте? Ссылка на говносайт и подписка на непонятную ерунду?
Инстаграм говносайт? Это блог. Заведите и пишите эссе. Утром и вечером.
Я про рекламу на вашем сайте — ссылка на это http://pokaz-bezlimit.ru. Автоматически оформил подписку за 30 руб в день
Ээээээ где? Как ее показывает? С какого вы устройства и браузера?
iPhone 5 safari
Через браузер или в приложении открываются ссылки наши? И когда и как появляется паразит?
Зашёл — прямо под названием темы кнопка просмотра. Нажал и понеслась. Возможно вы не причём, но рекламодателей внимательно стоит подбирать
Через браузер
Это реклама из контакта или у вас в браузере. Вообще наши публикации открываются прямо в приложении. Технология Instant Articles. Очень странно у вас происходит открытие. Проверим.
Да, Реклама из браузера. Она очень удачно разместилась под текстом
Не пользуюсь приложением fb, смотрю из браузера
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