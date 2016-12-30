В России зафиксировали свыше 130 случаев ремонта дорог в неблагоприятную погоду 0

Активисты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) и Межрегионального общественного движения по развитию транспортной системы «Убитые дороги» в течение последних трех месяцев выявили свыше 130 случаев ремонта дорожного покрытия при неблагоприятных погодных условиях в 36 регионах, сообщает ОНФ.

«Такое количество нарушений не удивляет. Проведенный нашими экспертами анализ закупок на выполнение работ по дорожному ремонту и строительству показал, что тендеры в 35 городах на общую сумму 972 млн руб. имеют поздние сроки выполнения работ: конец октября, ноября и декабря. И наши активисты продолжают выявлять случаи проведения дорожных ремонтных работ при неблагоприятных погодных условиях», — рассказал член Центрального штаба ОНФ, руководитель движения «Убитые дороги», депутат Госдумы Александр Васильев.

По его словам, в регионах нет четкого контроля за проведением дорожных работ, и заказчики зачастую даже не знают, при каких условиях производились работы. «Делается упор на выполнение объемов работ, без анализа их качества. В подобных случаях необходимо приводить отборы проб для анализа качества работ в целях контроля подрядчиков. Ведь асфальт, уложенный в снег, зимой может выглядеть хорошо, но уже весной прийти в полную негодность. Мы обязательно проконтролируем то, насколько власти выполнят все обещания, которые содержатся в присланных ответах. В целом же отмечу, что регионы достаточно быстро реагируют на наши обращения и принимают меры к нарушителям. Надеюсь, благодаря этому в ближайшем будущем самих нарушений в дорожных работах станет меньше и дороги будут ремонтироваться своевременно до того, как ударит мороз и выпадет снег», — добавил Васильев.

Газета.ру



