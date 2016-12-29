Во второй половине декабря цены изменились у 10 марок 0

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ » провело исследование цен новых легковых автомобилей, которое охватывало всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке. Согласно результатам исследования, за период с 16 по 28 декабря 2016 года цены изменились у 10 из них.

Шведский производитель Volvo поднял цены сразу нескольких своих моделей. В зависимости от модели и комплектации удорожание составило от 1,2% до 17,2%. Примерно то же самое коснулось и автомобилей немецкой марки Volkswagen. В частности, подорожали седан Polo (на 0,8 – 3,8%), универсал Caddy (на 3,4 – 6,0%) и пикап Amarok (на 0,4 – 1,8%). Кроме этого, начались продажи кроссовера Tiguan нового поколения по цене от 1459000 до 2139000 рублей. Относительно предыдущего поколения минимальная цена выросла на 8,3%, а максимальная – на 9,4%.

Некоторые бренды ограничились одной или двумя моделями. Так, корейский Hyundai увеличил цену кроссовера Creta на 0,4 – 0,6%. Другой корейский производитель – KIA – начал продажи обновленного седана Cerato по цене от 952900 до 1234900 рублей. В результате этого максимальная цена модели выросла на 4,2%.

Изменение цен у отдельных производителей связано с появлением новых комплектаций в модельном ряду. К примеру, отечественный АВТОВАЗ пополнил линейку внедорожника LADA 4х4 3d новыми комплектациями Orange Edition и Black Edition за 510300 рублей, вследствие чего максимальная цена модели выросла на 2,4%. Кроме того, внедорожник LADA 4×4 Urban 3d предлагается в одной комплектации – максимальная цена модели снизилась на 0,9%.



