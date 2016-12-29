Рейтинг самых популярных в РФ машин японских брендов 18

Аналитики «Автостат Инфо » провели исследование рынка новых легковых автомобилей в ноябре и на основе полученных данных составили рейтинг самых востребованных в РФ машин японских брендов.

По итогам ноября этот рейтинг возглавляет кроссовер Toyota RAV4, продажи которого составили 1949 ед., что на 60,5% больше результата за аналогичный месяц прошлого года. На втором месте среди «японцев» в России — модель Nissan X-Trail, объем реализации которой в ноябре вырос на 43,3% и составил 1744 ед. Замыкает первую тройку еще одна модель Nissan, кроссовер Qashqai — 1700 проданных машин (+367% к прошлому году). В ТОП-5 за ноябрь входят также две модели Toyota. Так, на 4-м месте находится седан Toyota Camry — 1631 шт. (+6,67%), а на 5-м — внедорожник Toyota Land Cruiser (1509 ед., -7,7%).

По итогам продаж на авторынке РФ в ноябре 2016 года в десятку наиболее востребованных моделей японских марок попадает Nissan Almera (производства «АвтоВАЗа»), продажи которой сократились в годовом сравнении на 25%, до 1321 ед. В этот рейтинг входят еще и кроссовер Mazda CX-5 (1285 ед., +23,3%), модель B-сегмента Datsun on-Do (1278 авто, +6%), внедорожник Toyota Land Cruiser 200 (1072 шт., +158%), а также внедорожник Nissan Terrano (1008 авто, +41,6%).



