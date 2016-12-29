Показатели Citroen в России с начала года сократились на 38 процентов 12

С января по ноябрь включительно в России было продано 2079 автомобилей марки Citroen, о чем сообщается в материалах исследования «Автостат Инфо ». В сравнении с прошлым годом продажи французского бренда сократились на 38,2%. Аналитики отмечают, что в ноябре этого года объем реализации машин Citroen уменьшился на 23,8% и составил 163 ед. авто.

При этом основную долю в продажах марки составляет модель Citroen C4. Так, в ноябре было продано 135 таких автомобилей, на 0,7% меньше. чем годом ранее, а за январь-ноябрь — 1649 ед. (-30,5%). Помимо этого в прошлом месяце российские дилеры Citroen продали 22 минивэна Citroen C3 Picasso, что на 10% больше, чем в прошлом году. За 11 месяцев этого года объем продаж этой модели составил 242 ед. (+8%).

Добавим, что с января по ноябрь российские покупатели приобрели 74 автомобиля Citroen C4 Aircross (-68,5% к прошлому году), а также 57 автомобилей марки DS4 (-38%), 32 седана Citroen C-Elysee (-88,5%) и 10 машин Citroen C4 Picasso (-65,5%).



