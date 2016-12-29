Итоги года на авторынке: российские марки разгоняются 0

И упадок, и рост

Вопреки надеждам, уходящий год опять стал серьезным испытанием для российского автомобильного рынка, падение которого продолжилось. Хотя в 2016 году сокращение продаж наблюдается не такое драматичное, как в 2015-м (тогда они обрушились более, чем на треть – на 35,7%), однако и по итогам этого года рынок окажется в заметной отрицательной зоне.

По данным Ассоциации Европейского Бизнеса, за 11 месяцев текущего года продажи новых легковых машин в РФ сократились на 12%. При этом в ноябре рынок впервые за последние два года прирос на 0,6%. Но даже с учетом возможных хороших результатов декабря, по итогам 2016 года российский авторынок покажет общее падение минимум в 10%, то есть окажется на отметке ниже 1,4 млн.единиц. Это значит, что рынок легковых авто в этом году сократится до своего минимума за последнее десятилетие, а по сравнению со своими лучшими показателями — 2,8 млн единиц в 2012 году, его объемы рухнут вдвое. И в то время как рубль с февраля существенно укрепился, покупательная способность населения весь год снижалась: по данным Росстата, индекс потребительской уверенности в 2016 г. опустился даже еще ниже, чем в 2015 г. Все это негативным образом сказалось на совершении таких значимых покупок, как приобретение автомобиля, которые потребитель в сложные времена предпочитает откладывать на потом.

В условиях продолжающегося кризиса на автомобильном рынке лучше остальных чувствуют себя российские марки. Так, бренд Lada по предварительным итогам года упадет значительно меньше рынка – где-то на 3-4%. А УАЗ вообще окажется в плюсе на 1-2%. Соответственно увеличивается и доля российских брендов – если в прошлом году Lada и УАЗ занимали соответственно 16,9% и 2,9%, то в 2016 г. она подрастет почти до 19% и 4%.

Увеличение доли российских машин, во-первых, связано с тем, что цена на них из-за высокой степени локализации увеличивается не так быстро, как у иномарок. «Доля продаж Lada на рынке растет из-за низкой цены автомобиля, которая подкреплена хорошими условиями кредитования. Кроме того, из низкобюджетного сегмента рынка ушел американский концерн General Motors с марками Chevrolet и Opel», — указывает Олег Гребенько, менеджер логистической компании AsstrA AG.

Во-вторых, российские Lada и УАЗ довольно успешно обновляют свой модельный ряд. В частности, в уходящем году успешно продавались такие новые модели, как Lada Vesta, Lada XRay, обновленный UAZ Patriot. «В последнее время качество отечественных автомобилей выросло, соответственно, доверяют данным маркам авто больше», — констатирует Дмитрий Воеводин, начальник отдела логистических операций DPD в России.

«Коммерсанты» чувствуют себя лучше

Схожие процессы увеличения доли российских производителей еще больше заметны на рынке коммерческих автомобилей. По итогам текущего года рынок грузовиков имеет все шансы впервые за последние годы показать прирост. По данным компании «Автостат», за 11 месяцев этого года продажи здесь выросли на 2% (до 46,3 тыс. единиц).

При этом быстрее рынка растут продажи у большинства российских производителей грузовиков – у КАМАЗа в этом году они увеличивались на целых 15%, у ГАЗа на 5,2%, «Урал» показывает скромный, но все же прирост в 1%. Благодаря такому росту доля рынка КАМАЗа в текущем году увеличилась до 38% по сравнению с 33% в году прошлом. «Рост продаж КАМАЗа можно объяснить тем, что эти грузовики менее зависимы от растущего курса валют. При этом новые модели КАМАЗа действительно сопоставимы с импортными по техническим характеристикам», — говорит Александр Дьяконов, директор по транспорту FM Logistic в России.

Неплохим спросом пользуются и новые модели российских грузовиков. «Мы видим, что в последние месяцы резко вырос спрос на новый КАМАЗ 5490. Этот седельный тягач с кабиной повышенного комфорта, немецким двигателем и высокой грузоподъемностью, разработанный по европейским стандартам, полноценно решает задачи по дальней перевозке разного рода грузов», — говорит Дэйв Эванс, генеральный директор логистической компании Polar Logistics Russia:

Привлекательными для покупателей являются и новые сервисы, которые активно развивают российские производители. «В уходящем году мы активно приобретаем автомобили российского производства. Отечественные производители, в отличие от европейских, начали предлагать новые услуги при покупке машин — например, они предлагают сразу же на заводе брендировать автомобили, что очень удобно, — отмечает Важа Такидзе, заместитель генерального директора транспортного парка логистической компании «ПЭК».

Значимую роль в стимулировании спроса на российские автомобили в уходящем году играли также меры государственной поддержки. Ожидается, что в наступающем году объем выделяемых на эти цели бюджетных средств не только не сократится, но даже увеличится: если в 2016 г. на поддержку продаж новых автомобилей в РФ властями было выделено из бюджета порядка 50 млрд руб., то в 2017 г., по заявлениям Минпромторга, будет направлено уже более 60 млрд руб. При этом потребителям будет предложено покупать машины с помощью новых стимулирующих программ с социальным уклоном: таких как «Первый автомобиль» (субсидия в 60 тыс. руб. при покупке первого автомобиля стоимостью до 800 тыс. руб. гражданам до 30 лет), «Семейный автомобиль» (субсидия 100 тыс. рублей на покупку автомобиля до 1 миллиона рублей для семей с тремя и более детьми в случае, если в семье нет автомобиля), «Социальный работник» (субсидия 60 тыс. рублей для работников бюджетной сферы на покупку машины до 800 тыс. рублей).

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