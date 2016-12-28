Рынок легковых автомобилей с пробегом по федеральным округам
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Рынок легковых автомобилей с пробегом по федеральным округам
Декабрь 28 19:00 2016

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России за 11 месяцев 2016 года составил 4,75 млн единиц – на 6,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

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Наибольшая доля российского рынка приходится на Центральный ФО – 26%. В количественном выражении это составляет 1,23 млн реализованных экземпляров, что на 6,7% выше результата годичной давности.

Примерно каждый пятый автомобиль был продан в Приволжском ФО, объем рынка которого чуть превысил 900 тыс. единиц (+8,8%). Каждая седьмая подержанная машина была реализована в Сибирском ФО (около 700 тыс. шт.), который показывает рыночный рост в 5,5%.

Вторичный рынок Южного ФО (492,1 тыс. шт.; +4,5%) немного не дотянул до отметки в 500 тыс. единиц. Показатели остальных округов еще меньше, но их рынки тоже демонстрируют рост – в интервале от 1,9% (СКФО) до 8,7% (УФО).


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