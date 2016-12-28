Минтранс: автоперевозчик с неоплаченным штрафом в «Платоне» не сможет пересечь границу 0

Минтранс России сообщил, что автоперевозчик с неоплаченным штрафом за уклонение от уплаты в системе «Платон» не сможет пересечь государственную границу до устранения нарушения. «Теперь, если автоперевозчик имеет неоплаченный штраф за уклонение от уплаты в систему «Платон», он не сможет пересечь государственную границу до устранения нарушения. В случае, если факт уклонения от уплаты штрафа зафиксирован после выезда, автоперевозчик не сможет въехать на территорию России, не уплатив штраф»,— указано в сообщении ведомства.

Также теперь таможенные органы наделяются полномочиями контроля за соблюдением требований законодательства России о внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам общего пользования федерального значения 12-тонниками.

Ранее Минтранс подтвердил планы по увеличению тарифа в системе «Платон» вдвое. В начале декабря ритейлеры, перевозчики и Счетная палата раскритиковали идею Минтранса увеличить в 2017 году тариф в рамках системы «Платон».

КоммерсантЪ



