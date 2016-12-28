От вас нет выгоды!

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«Государство расположилось в России, как оккупационная армия. Мы не ощущаем государство частью себя. Государство и общество ведут войну. Государство — карательную, общество — партизанскую»

— Герцен Александр Иванович.

С точки зрения обустройства государства на нашей территории оно создает армию, суд, полицию, тюрьмы, оно создают ведомства и министерства. И в числе прочего конечно же Минтранс. Максимка Соколов министр транспорта несколько недель тому назад заявил, что

у нас дороги лучше, чем в Финляндии,

а теперь он заявил, что «любой проезд грузовика по нашим дорогам это ущерб». Интересно, если наши дороги лучше, чем в Финляндии, соответственно вся Финляндия, а у нее много грузовиков пребывает в состоянии пожизненного ущерба и в попытке его минимизации. Как только проехал по Финляндии грузовик, а понятно, что Финляндия с точки зрения Максимки Соколова дороги хуже, как только проехал грузовик, тут же бегут горячие финские парни с лопатами, с асфальтоукладчиками и пытаются этот хоть как-то чудовищный ущерб, нанесенный финским дорогам финской экономике минимизировать. Апокалиптическая картина, просто катастрофа.

В нашей стране с этого года появился налог за пользование, налог за пользование страной, просто за то, что ты в этой стране есть, он пока только распространился на водителей грузовиков разных форм собственности называется он Платон. Вот суть Платона в том, что ты платишь дань оккупационным войскам просто за сам факт проживания здесь, вот тебе нужно что-то куда-то отвезти и ты за это должен заплатить, просто потому что твои нужды, твои интересы они являются партизанскими, вот теми самыми партизанскими против которых власть ведет карательную войну.

И министр Соколов он замечательно владеет русским языком, как инструментом, благо питерский, очень хорошо подтвердил именно вот этот антагонистический момент, когда государство карает, а общество партизанит. Он на прошлой неделе заявил, что у нас

коммерческий грузовик более 12 тонн наносит ущерб равный проезду 25-30 тысяч легковых автомобилей,

а смысл системы Платон в том, чтобы создать равные условия для использования дорог всеми видами транспорта.

Так специально для министра Соколова у нас дороги как и во всем мире построены в первую очередь для грузовиков, задача дороги чтоб по ней ехал 12 тонный грузовик, главное на что строится дорого это не для увеселения грибников, которые по 20-30 тысяч сев за руль своих автомобилей едут куда-нибудь в соседний лес набрать корзинку. Дороги строятся исключительно для того, чтобы по ним ездили грузовики, для того, чтобы ездила тяжелая техника, для того, чтобы ездили все те участники экономического процесса, которые созидают наш ВВП, те, кто включен в экономику нашей страны, те, кто здесь работает.

Дороги для работы вне зависимости от форм собственности. И попытка создать иллюзию будто бы где-то у нас есть отдельная категория людей наносящих ущерб дорогам только потому что они коммерческие фирмы это бессовестное лукавство. Хотя вполне возможно, что это просто не осведомленность ведь с точки зрения любого командира карательного отряда виноваты абсолютно все.

Ведь Шуц Маншафт батальон 118, состоящий из разных людей, у него место формирования город Киев, если кто не в курсе, вошел в Хатынь и сжег ее без разбора, ему было без разницы кто эти люди, кто эти дети, причем двое выживших в момент карательной операции спаслись только потому, что их немцы не добили.

Один из этих раненных детей, кто давал потом показания уже в 50е годы после войны на судебном процессе по поводу хатынской трагедии. Он спасся из сарая будучи раненным уполз и лег в воронку к нему подошли два немца посмотрели на него отвернулись и ушли, они не стали его добивать. Мальчишке было 12 лет. А остальные каратели они добили всех. И еще один человек убежал в лес и был добит после. Каратели поступают именно так. То есть для карателей не важны обстоятельства, для карателей для них важна сама по себе ситуация — необходимо покарать.

И министр Соколов пишет и заявляет и его цитирует ИТАР-ТАСС: «Инфраструктура построена на народные деньги, а на ней зарабатывают коммерческие структуры. Это недопустимо».

Недопустимо, чтобы в нашей стране был бизнес, который зарабатывает. И если кто-то где-то что-то везет это коммерческая структура и нужно в обязательном порядке повесить хомут на нее в виде финансового обременения. А система Платон, о чем министр Соколов умалчивает, она касается любого, в том числе едущего порожняком. И когда кто-то по системе Платон под этим электронным прицелом отвез груз свои 12 тон, а может быть 16, то дальше он пошел порожняком и он все равно платит и не важно зарабатывает он или разоряется на этом с точки зрения карателей это конечно не важно. Потому что любое перемещение партизан оно не легитимно. Партизаны подлежат уничтожению.

Уничтожать их можно по разному, можно просто войти с Шутц Мандшафт батальон и сжечь дотла, а можно придумать как раз рассуждая о том, как будет выглядеть 2017 год для дальнобойщиков министр транспорта сообщает, что

«Система Платон отработала в нормальном режиме и пора переходить на новый тариф. Тот тариф, который на сегодняшний день существует 1,53 рубль, он не достаточный, нужно все-таки на три рубля за каждый километр».

Просто за сам факт того, что ты едешь один километр по федеральной трассе, построенной на народные деньги во-первых вычеркивает тебя из категории народа, ты не являешься народом, не на твои деньги построено, во-вторых ты мироед и буржуй, в-третьих ты партизан, подлежащий уничтожению и в-четвертых получи-ка ты 3 рубля за то, что ты просто едешь порожняком. И не важно везешь ли ты гуманитарную помощь или бабушке в деревню масло, куры, млеко, яйки абсолютно не важно, что и кому ты везешь.

Не важна твоя миссия, не важно твое назначение, не важен твой бизнес или его отсутствие, важен сам факт — ты пользуешься дорогами, которые принадлежат кому? Судя по вот этой парадигме, они принадлежат не нам с вами, мы вне списка совладельцев этих дорог, мы именно по этому и должны за них платить, что они не наши, они не мои, они не дальнобойщиков, они никого из тех, кто за рулем грузовика. Они принадлежат судя по всему государству той самой карательной власти, которая как и заметил Александр Иванович Герцен ведет с нами войну, а мы партизаним.

Как только дальнобойщики обозначили, что они категорически не согласны вот тут то тариф и дрогнул до рубля, но теперь дальнобойщики помалкивают, впереди новый год и поэтому почему бы еще разочек не объявить стране «Страна, ты виновата уж тем, что хочется нам кушать». Поэтому любые перевозки начинаем с 3х рублей. И те, кто сейчас злорадно подумывает о том, что я то частник у меня легковушка, меня это не коснется ведь платный въезд в города это звенья одной цепи. Здесь Платон, там будет другая система. Дороги этой страны будут платные для всех, дороги этой страны будут платными навсегда и не только дороги, но и дворы.

И по Грецену Александр Ивановичу «государство расположившиеся в России как оккупационная армия» продолжит войну с партизанами по всем фронтам.

Партизаны это те, кто окопался во дворе, окопался в подъезде, окопался в лифте, в песочнице, на стоянке. Посмотрите даже на такую незатейливую правовую коллизию — мойка машины в Москве запрещена, также как и по всей стране. Вот если ты не хочешь тратить деньги на мойку, если ты не состоятелен, неплатежеспособен или не считаешь нужным потакать тем, кто зарабатывает на этом, хочешь помыть машину по старинке сам, то ты берешь ведерко тряпочку, ведерко видимо синее, и едешь в специально отведенное место. В Москве нет ни одного специального отведенного места, на территории всей Москвы под запретом мойка автомобилей вручную, никто в Москве не смеет и не имеет права делать это бесплатно. Зубы почистить пока еще бесплатно можно, ну из лужи например, те, кто не поставил счетчик на воду, могут сделать это дома, остальные кто поставил себе счетчики могут сделать это в луже или собрав дождевую воду, но могут пока не запрещено. А машину помыть уже запрещено.

И вот эти все виды обременений они, конечно же, нарастают и в отношении дорог они наиболее жестоко по отношению к нам бьют по абсолютно любым действиям, потому что до тех пор, пока мы с вами шевелимся за рулем автомобилей до тех пор мы перед властью не только виноваты, но и самое главное мы же платежеспособны, ведь у нас есть деньги на машину, у нас есть деньги на бензин, у нас есть деньги на то, чтобы куда-то ехать.

И вот этот вот по всей стране идущий сбор средств, когда мы собираем всем народом на лечение кого-то на то, чтобы кто-то доехал до Израиля до онкологической клиники, для того, чтобы спасти кого-то операцией пересадки головного мозга, спинного мозга или любого другого сердца донорской почему это в нашей стране не делается это ведь тоже кто-то куда-то поехал. И вот даже такая поездка она тоже облагается, потому что ты партизан, ты на что поехал?

У тебя есть деньги? На тебя вся страна скинулась? Ведь государство не принимает в этом участие. У нас депутаты на государственном кормлении, а все больные на фиг никому не нужны, они сдохнут сами.

Вот доктор Лиза, царствие ей небесное, она принимала в этом участие и она помогала людям и насколько нам будет плохо без нее невозможно пока представить.

А кто у нас остался? У нас такого уровня людей осталось очень мало, у нас осталась еще Чулпан Хаматова дай Бог ей здоровья, у нас Таня Белькова есть, которая сейчас вот эти минуты пытается спасти жизнь Лене Торкуновой, которую не берут в бесплатные хосписы и она тоже должна перевозить Лену Торкунову за деньги и вот сейчас еще пока в рамках перемещения по городу это просто плата реанимобиля каких-то 20 тысяч рублей.

А через пару тройку лет благодаря деятельности и министра в том числе и в целом позиции оккупанта в виде государства, перемещение будет платное и кто-то куда-то повезет бабушку, кто-то куда-то повезет раненного человека и которого может будет стоить всей его жизни, а потом после смерти придет счет — заплатите за пользование страной, заплатите за пользование дорогой, заплатите за то, что вас с последний путь отвезли по дороге, построенной на народные деньги, как сказал министр. На народные то построены, но народу теперь не принадлежащие именно поэтому взимается плата за пользование дорогами.

И дальнобойщики как подлежащие уничтожению за свою политическую активность, они конечно же получают тариф первыми, а мы с вами как люди пассивные получим точно такой же тариф за двор, за стоянку, за парковку, за песочницу, за бордюр, за супермаркет. Ведь в Москве посмотрите уже какое скотство —

вы привозите ребенка в больницу и вам негде поставить машину, потому что с точки зрения власти, которая оккупационная, вы партизаны и если ваш ребенок сдохнет, власть на этом только заработает, потому что стоянка платная, потому что перед детской Морозовской больницей парковка платная, потому что перед поликлиниками парковка платная, потому что перед роддомом парковка платная.

Если вы приехали привезли срочно сами больного человека, если вы подобрали его на улице, потому что это жертва ДТП, а вы не равнодушны, вы как доктор Лиза, царствие ей небесное, вы увидели чужую беду, вы схватили этого человека и повезли по дороге, а дорога платная, а стоянка платная и вы попадаете на деньги и между вашей моралью и помощью стоит государство, которому абсолютно без разницы чем вы занимаетесь.

Поэтому министр Соколов говорит о том, что деньги то народные пошли на дороги, а теперь с этих народных денег будет кормится Платон. А Платон это частная структура, принадлежащая Ротенбергу. И за то, что Ротенберг пользуется нашими дорогами за то, что семья Ротенберга, потому что это теперь уже следующее поколение Ротенбергов, это не папа, это сын, государство должно денег.

Расходы из бюджета на Платон это 25 миллиардов, вот на эти пункты сбора денег, на инфраструктуру слежения 25 миллиардов. Это расходы, а собираемость это 18 миллиардов. Сейчас надавив на дальнобойщиков удалось вытрясти из них всего 18 миллиардов. И из этих 18 миллиардов 10 это оплата работы Ротенберга, вот Ротенберг получил в управление дороги нашей страны, за это мы с вами должны 10 миллиардов. Еще раз цитирую министра Соколова «Инфраструктура построена на народные деньги, а на ней зарабатывают коммерческие структуры» например Ротенберг, которому мы должны 10 миллиардов просто за сам факт существования самого Ротенберга. Вот есть у нас в стране миллиард рублей ежегодно, а собрали мы только 18 миллиардов, то есть 8 у нас пошло на те самые дороги, которые «лучше, чем в Финляндии» с точки зрения министра Соколова, а 10 мы заплатили Ротенбергу с тех самых денег, которые повторюсь еще раз построены на наши с вами средства.

Какая удивительная оккупантская логика — в какую сторону не пойди, везде получается, что у нас обязательно долг людей партизаны должны оккупантам, как не загляни, как не посмотри, а мы должны. И мы же с вами не остановили платные паркинги в Москве, мы же с вами не остановили платный въезд в города, мы же с вами не остановили Платон, значит любой из нас, кто за рулем это отдельная социальная категория людей дальше идет 282 статья, потому что государство по отношению к нам объединив нас начало борьбу.



