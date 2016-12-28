Эвакуатор проломил крышу иномарки в столице
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Декабрь 28 09:00 2016

Подъемный механизм эвакуатора проломил крышу иномарке в столице, передает издание М24 со ссылкой на телеканал «Москва 24». Ролик с этим происшествием попал в Сеть.

Пострадала крыша авто, лобовое и боковые стекла. В администрации московского парковочного пространства (ГКУ «АМПП») подчеркнули, что ущерб от подобных случаев подрядчики должны возмещать за счет страховки, которая действует в отношении каждого перемещаемого автомобиля. С момента, когда колесо машины закреплено, и до момента ее выдачи со штраф-стоянки, на нее распространяется действие страховки, рассказала сотрудник пресс-службы ГКУ «АМПП» Елена Юдина.

Машину на видео перемещала компания «Сервис-Интегратор», весь ущерб компенсируют владельцу. Представители организации уже связались с водителем и ожидают от него необходимый пакет документов для передачи в страховую компанию.


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AMSRUS
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2 комментария

  1. Pavel Kasian
    Декабрь 28, 09:05 #1 Pavel Kasian

    Збс. Пострадавшему еще и справки собирать! Засудить их к чертовой матери! Без штанов оставить!

  2. aaa
    Декабрь 28, 10:43 #2 aaa

    А самое главное, никто не даст денег на новую машину… А восстановить это нельзя.

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