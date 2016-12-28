Chevrolet NIVA подорожает с 1 января
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Chevrolet NIVA подорожает с 1 января
Декабрь 28 11:30 2016

C 1 января 2017 года повышаются розничные цены на автомобили Chevrolet NIVA всех комплектаций.

Стоимость автомобилей Chevrolet NIVA L составит 584.000,00 рублей, LC — 625.000,00 рублей, LE — 667.000,00 рублей, LE+ — 710.000,00 рублей, GL — 663.000,00 рублей, GLC — 697.000,00 рублей, LE «Камуфляж» — 677.000,00 рублей, LE+ «Камуфляж» — 720.000,00 рублей, специальная серия Special Edition — 710.000,00 рублей.

Повышение цен на автомобили связано с удорожанием комплектующих изделий и внешними факторами, сообщает производитель.


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AMSRUS
AMSRUS

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