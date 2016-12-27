Водители не берут трубку 152

Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил проанализировать причину массовых отказов водителей от проверки на состояние опьянения, хотя наказание за это нарушение такое же, как и в случае с пьяным вождением. Данные ГИБДД свидетельствуют: 30% водителей, которым предложено было пройти тестирование, отказываются от него. Опрошенные «Ъ» эксперты говорят, что граждане делают это для экономии времени либо после уговоров инспекторов ДПС, не желающих связываться со сложной процедурой проверки на «пьянку».

Тема, связанная с отказами от освидетельствования на состояние опьянение, обсуждалась, по данным «Ъ», на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения по инициативе министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова. Напомним, водитель, не желающий проходить проверку у инспектора ГИБДД и врача, несет такую же ответственность, как за вождение в пьяном виде: суд штрафует его на 30 тыс. руб. и лишает прав. Уголовная ответственность в случае повторного отказа тоже идентична — от штрафа 200 тыс. руб. до лишения свободы на два года. Тем не менее часть водителей отказываются от проверки. Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил господину Абызову и МВД проанализировать статистику. «Отказываются не только находящиеся в состоянии алкогольного опьянения водители, но и те, кто, например, находится под влиянием наркотических средств,— пояснил «Ъ» представитель вице-премьера.— Все эти категории представляют опасность для жизни и здоровья наших граждан. Важно выяснить, как часто происходят подобные случаи и имеются ли правовые лазейки для ухода от ответственности».

Запрошенные господином Шуваловым данные есть в распоряжении «Ъ». За 11 месяцев 2016 года ГИБДД официально зафиксировала 394 тыс. случаев вождения в пьяном виде (ст. 12.8 КоАП, ч. 1 и 3), 229 тыс. человек отказались пройти освидетельствование (ст. 12.26 КоАП, ч. 1 и 2). За прошедший год количество нарушителей двух категорий снизилось примерно на 5%.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков считает, что основная причина отказов от прохождения теста — нежелание тратить время на сложную процедуру. «Нужно ехать к врачу, оформлять дополнительные документы,— объяснил он «Ъ».— Если человек понимает, что виновен, для экономии времени просто откажется: попался так попался». При этом некоторые все-таки решают пройти проверку, надеясь, что количество выпитого алкоголя уложится в норматив (0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха), говорит депутат.

Президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин добавляет, что причиной отказов может служить и правовая неграмотность водителей, хотя жесткая санкция за отказ от освидетельствования существует много лет. «Бывает даже так, что сотрудники ДПС предлагают отказаться от проверки, объясняя водителю, что тот в течение двух часов может пройти независимую экспертизу,— пояснил «Ъ» господин Травин.— Но такого права нет: автовладельцев вводят в заблуждение».

Юрист, эксперт по безопасности дорожного движения Катерина Соловьева говорит, что порой инспекторы плохо знают тонкости процедуры освидетельствования: им выгоднее уговорить юридически неграмотного водителя отказаться, чем проводить проверку с нарушениями. «Статистика из-за этого сильно искажена»,— говорит она. Еще одна причина, говорит госпожа Соловьева,— этическая. «Водителю проще отказаться, поскольку, по мнению большинства, отказ не равнозначен управлению в нетрезвом виде,— объяснила она «Ъ».— Впоследствии всегда можно сослаться, к примеру, на конфликт с инспектором». Эту же причину называют и в Госавтоинспекции. «Есть люди, которым неудобно признаться окружающим, что они сели за руль пьяными»,— говорили «Ъ» ранее в ГИБДД России.

По мнению господина Абызова, отказавшиеся от освидетельствования водители «имиджево должны страдать не меньше, чем люди, у которых состояние опьянения было доказано». По его словам, информация о таких нарушителях должна «публиковаться на специальном сайте в интернете».

Данные о нарушителях и анализ причин должен быть представлен в правительство в течение месяца.

КоммерсантЪ



