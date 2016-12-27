Toyota отзовет в РФ 18,8 тыс. автомобилей Lexus NX 0

ООО «Тойота Мотор», российское подразделение японского автопроизводителя Toyota, отзывает в РФ 18,757 тысяч автомобилей Lexus NX. Об этом сообщает Интерфакс .

Речь идет об отзыве моделей Lexus NX 200, Lexus NX 300h, а также Lexus NX 200t, реализованных с 11 сентября 2014 г. по настоящее время.

Как отмечается в сообщении, автомобили указанных моделей оборудованы функцией удержания тормозов, которая сохраняет давление в рабочих тормозных цилиндрах. Функция удерживания тормозов автоматически отключается, когда транспортное средство трогается с места. Конструкцией системы тормозов предусмотрена автоматическая деактивация функций удерживания тормозов и включение стояночной тормозной системы с подачей звукового сигнала и выведением информационного сообщения на приборном щитке при определенных условиях, например, при оттягивании водительского ремня безопасности во время работы функции удерживания тормозов.

«В связи с некорректным программированием блока управления тормозной системы существует вероятность того, что стояночный тормоз не будет автоматически активирован, несмотря на наличие вышеуказанных условий. В ситуации, когда трансмиссия будет находиться в режиме «Паркинг», существует вероятность того, что автомобиль может начать двигаться вперед или назад, что в свою очередь, может повысить риск возникновения аварийной ситуации», — указывают в Росстандарте.

Уполномоченные дилеры ООО «Тойота Мотор» уведомят владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки информационных писем и/или по телефону о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Вместе с тем, владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код их автомобиля с перечнем на сайте Росстандарта, или связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На всех транспортных средствах указанных моделей будет обновлено программное обеспечение блока управления тормозной системы. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



