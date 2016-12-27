Самая длинная «зелёная волна»: 240 светофоров
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Самая длинная «зелёная волна»: 240 светофоров
Декабрь 27 18:30 2016

Водитель из Нью-Йорка Ной Форман с удивлением обнаружил, что для получения удовольствия от вождения вовсе не обязательно превышать скорость и исполнять управляемые скольжения.

Манхэттен с его инфернальными пробками и бесконечными ремонтами дорог является настоящим адом для автомобилистов. Так представьте себе удивление Ноя Формана, который однажды ночью на своей Toyota поймал «зелёную волну» протяжённостью в 240 светофоров! Рекордный заезд состоялся в три часа ночи, но Нью-Йорк не из тех городов, которые вымирают ночью, не так ли?

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Конечно, водитель не просто мчался по ночным улицам, а умело выбирал скоростной режим, чтобы вовремя подобраться к очередному светофору. Но, тем не менее, достижение впечатляет! Шутка ли — «собрать» почти две с половиной сотни светофоров? И это, пожалуй, прекрасный пример высокой эффективности системы регулировки дорожного движения Нью-Йорка.

Меньшее количество остановок означает меньшее время поездки и лучшую топливную экономичность. К тому же ночью город выглядит совершенно по-другому — особенно такой мегаполис, как Нью-Йорк. Так почему бы не прокатиться по ночным проспектам своего города под любимую музыку?

Популярная механика


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AMSRUS
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