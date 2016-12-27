Ford Explorer 2016. Концентрат Мыслей
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Декабрь 27 16:30 2016

Долго ли, коротко ли, но мы собрали видеоверсию Концентрата Мыслей. Получилось две части, одна «активная», с прокатушками и спецэффектами. Вторая же попроще, заметно длиннее, и в ней нет ничего кроме болтовни. Но вторая часть будет залита чуть позже. Сегодня, но позже.

Владельцев и экс-владельцев Эксплореров, сервисменов и людей, знакомых с данным автомобилем, попрошу не скромничать, и высказываться в комментариях (к оригинальному посту). Ваши дополнения могут оказаться важнее самого ролика))

Источник — блог Алексея Мочалова


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Алексей Мочалов
Алексей Мочалов

Алексей Мочалов - эксперт AMSRUS, журналист, путешественник, организатор и автор проекта Волок

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