Ford Explorer 2016. Концентрат Мыслей 0

Долго ли, коротко ли, но мы собрали видеоверсию Концентрата Мыслей. Получилось две части, одна «активная», с прокатушками и спецэффектами. Вторая же попроще, заметно длиннее, и в ней нет ничего кроме болтовни. Но вторая часть будет залита чуть позже. Сегодня, но позже.

Владельцев и экс-владельцев Эксплореров, сервисменов и людей, знакомых с данным автомобилем, попрошу не скромничать, и высказываться в комментариях (к оригинальному посту ). Ваши дополнения могут оказаться важнее самого ролика))

Источник — блог Алексея Мочалова



