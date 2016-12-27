Электромобили Tesla получат «ЭРА-Глонасс» 0

Электромобили Tesla пройдут сертификационые краш-тесты и получат систему экстренного реагирования «ЭРА-Глонасс». Об этом сообщает издание Автостат со ссылкой на AutoNews.ru.

«На текущий момент мы изучаем возможные варианты. Мы не отказываемся от поставок автомобилей и будем проходить сертификационные тесты ради присутствия на рынке», — отметил глава крупнейшего поставщика электромобилей в Россию и страны СНГ Tesla Motors Club Алексей Еремчук.

Ранее Федеральная таможенная служба выпустила сообщение, в котором предупредила о том, что после 1 января 2017 года перестанет выдавать ПТС на автомобили без «ЭРА-Глонасс». В ведомстве подчеркнули, что в паспорт транспортного средства в раздел «Особые отметки» в обязательном порядке будут вноситься сведения об устройстве вызова экстренных оперативных служб. Это коснется всех выпускаемых в обращение транспортных средств на территории России.

Система «ЭРА-Глонасс» была разработана в целях сохранения жизни и здоровья пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и иных чрезвычайных ситуациях на дорогах Российской Федерации. Благодаря использованию современных возможностей навигационных, телекоммуникационных и информационных технологий время реагирования на происшествие экстренных оперативных служб сокращается в среднем на 30%.



