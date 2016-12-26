Lexus NX – лидер премиального сегмента на рынке Москвы
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Lexus NX – лидер премиального сегмента на рынке Москвы
Декабрь 26 21:10 2016

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование российского рынка новых легковых автомобилей по итогам 11 месяцев 2016 года и составило рейтинг наиболее популярных моделей в премиальном сегменте Москвы.

Согласно исследованию, самым продаваемым автомобилем премиум-сегмента в столице является Lexus NX, объем рынка которого за отчетный период составил 1828 единиц, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидерство этого кроссовера во многом объясняется его привлекательной стоимостью, что не могло не сказаться на предпочтениях столичных жителей.

Lexus NX 200

На второй позиции располагается Mercedes-Benz E-Class, который разошелся тиражом в 1726 проданных экземпляров (-2%). Третью строчку рейтинга занимает Mercedes-Benz GL-Class (1662 шт.), показывающий рост на 30%. В пятерку лидеров также попадают BMW X5 (1528 шт.) и Mercedes-Benz GLC-Class (1503 шт.), но если первая модель демонстрирует падение на 20%, то вторая – рост на 266%.

На шестой позиции – Audi Q7 (1388 шт.; +98%), за которым следуют две модели BMW – 3-Series (1334 шт.; +8%) и 5-Series (1245 шт.; +18%). На девятом месте находится Mercedes-Benz C-Class (1162 шт.; -30%). Замыкает же ТОП-10 столичного рынка премиум-сегмента по итогам 11 месяцев 2016 года Audi Q5 (1159 шт.; +2%).


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