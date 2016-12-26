Lexus NX – лидер премиального сегмента на рынке Москвы 0

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ » провело исследование российского рынка новых легковых автомобилей по итогам 11 месяцев 2016 года и составило рейтинг наиболее популярных моделей в премиальном сегменте Москвы.

Согласно исследованию, самым продаваемым автомобилем премиум-сегмента в столице является Lexus NX, объем рынка которого за отчетный период составил 1828 единиц, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидерство этого кроссовера во многом объясняется его привлекательной стоимостью, что не могло не сказаться на предпочтениях столичных жителей.

На второй позиции располагается Mercedes-Benz E-Class, который разошелся тиражом в 1726 проданных экземпляров (-2%). Третью строчку рейтинга занимает Mercedes-Benz GL-Class (1662 шт.), показывающий рост на 30%. В пятерку лидеров также попадают BMW X5 (1528 шт.) и Mercedes-Benz GLC-Class (1503 шт.), но если первая модель демонстрирует падение на 20%, то вторая – рост на 266%.

На шестой позиции – Audi Q7 (1388 шт.; +98%), за которым следуют две модели BMW – 3-Series (1334 шт.; +8%) и 5-Series (1245 шт.; +18%). На девятом месте находится Mercedes-Benz C-Class (1162 шт.; -30%). Замыкает же ТОП-10 столичного рынка премиум-сегмента по итогам 11 месяцев 2016 года Audi Q5 (1159 шт.; +2%).



