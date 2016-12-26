КамАЗ сокращает экспорт 0

Несмотря на планы Минпромторга по росту экспорта автомобилей, в 2017 году КамАЗ планирует реализовать на внешних рынках 6 тыс. машин, что на 200 штук меньше, чем в 2016 году. В этом году прогнозы по экспорту тоже не выполнены. О сложностях на пути развития экспорта заявляет и другой крупный производитель — группа ГАЗ. Но эксперты считают, что у российских производителей есть шанс укрепиться на ряде внешних рынков, а в целом по году прогноз «умеренно оптимистичный».

КамАЗ в 2017 году планирует реализовать 36 тыс. машин: 30 тыс. на внутреннем рынке, 6 тыс.— на экспорт, сообщается в его бизнес-плане, опубликованном вчера. Прогноз продаж на 2016 год предусматривал продажу 33,5 тыс. автомобилей, в том числе 6,5 тыс.— на экспорт, что свидетельствует об ожидаемом снижении внешних продаж. Но при этом КамАЗ ожидает роста финансовых показателей в 2017 году, прогнозируя чистую прибыль на уровне 1,2 млрд руб. и выручку 143 млрд руб. (прогноз по итогам 2016 года — 150-200 млн и 125 млрд руб. соответственно).

Как пояснили «Ъ» на КамАЗе, фактически в 2016 году на экспорт будет продано 6,2 тыс. автомобилей, и в 2017 году компания не ожидает заметного падения показателей. Главная причина снижения внешних продаж — сокращение рынков стран СНГ, кроме того, практически прекратились поставки на Украину. На КамАЗе добавляют, что в этом году сохранить объемы экспорта удалось за счет заметного роста продаж в страны дальнего зарубежья — во Вьетнам, на Кубу, в Латинскую Америку, Африку (они удвоились в 2016 году). Прогнозный рост прибыли и выручки на КамАЗе связывают с ростом внутренних продаж на 2 тыс. штук.

В группе ГАЗ не раскрыли планов по экспорту на 2017 год, но сообщили, что ожидают роста продаж за рубеж. В 2016 году доля экспорта в общем объеме отгрузки составила около 22%, примерно на уровне прошлого года, говорил глава компании Вадим Сорокин. Вице-президент группы ГАЗ Елена Матвеева сообщила «Ъ», что главным препятствием для экспорта остается высокий уровень затрат на создание техники для стран со специфическими требованиями, при этом с текущими кредитными ставками требуемые инвестиции в НИОКР «неподъемны». Вместе с тем, говорит она, на 2017 год ни Минпромторг, ни Российский экспортный центр «странным образом не предусмотрели в бюджете» средств на субсидирование НИОКР и модернизацию экспортных моделей. Успешность экспортных планов она связывает с последовательностью правительства в реализации программ поддержки (могут составить 12 млрд руб. в 2017 году, говорит один из источников «Ъ»).

Хотя сейчас рынок грузовиков растет восьмой месяц подряд (по «Автостату», в ноябре продажи выросли на 32%, до 5,5 тыс. штук), в последние годы спрос сильно сократился. Минпромторг в стратегии развития автопрома рассчитывает сохранить объемы производства за счет экспорта.

По мнению председателя комитета коммерческого транспорта АЕБ Андрея Чурсина, прогноз на 2017 году выглядит «умеренно оптимистичным» для производителей грузовиков. В экономике намечается небольшое оживление — рост ВВП, стабилизация курса рубля, уменьшение ставок по кредитам, а также большой отложенный спрос, накопившийся за кризисные годы. По его словам, доля рынка, приходящаяся на отечественных производителей, достигла своего максимума в первой половине 2016 года, и в 2017 году следует ожидать постепенного увеличения доли продаж зарубежных производителей. Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» говорит, что сокращение экспорта в планах у КамАЗа в первую очередь связано с ожидающимся снижением продаж в Казахстане на фоне общего сокращения рынка в этой стране. По словам господина Беспалова, в ближайшие годы российские производители грузовиков должны увеличить экспортные продажи за счет как господдержки, так и большей ориентации на зарубежные рынки — Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии.

КоммерсантЪ



