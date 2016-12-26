Что будет, если Асланян станет министром транспорта? 52

На прошлой неделе от Миши из Саратова пришел чрезвычайно умный вопрос: «Сергей, если вы завтра станете министром транспорта Российской Федерации, ваш первый шаг?». Итак, сегодня тема нашего разговора в Гараже: «Сергей Асланян, министр транспорта Российской Федерации».

Мы с вами не можем идеализировать мир настолько, чтобы полагать его абсолютно плоским и одномерным, поэтому становится понятно, что, во-первых, в вопросе Миши подразумевается некий комплекс мероприятий, направленный на улучшение в целом ситуации у нас на дороге и с транспортом в частности. Во-вторых, вполне понятно, что не только министерством транспорта регулируется все то, что происходит у нас. Поэтому если предположить, что у меня вдруг в какой связи открылся карьерный рост и я оказался в должности министра, то круг моих полномочий чрезвычайно узок и я мало, что смогу сделать. Хотя некоторые полезные шаги конечно предпринять буду просто обязан.

Существует бытовое мнение, что министерство у нас не занимается ничем, что у нас там сидит довольно много с хорошими дипломами умных людей, в основном дармоедов, которые занимаются в основном перекладыванием бумажек. Так вот самое страшная разгадка в том, что это абсолютно неправда. Министерство у нас существует для двух задач: первая — это распределение финансов, второе — это отчеты и ответы перед вышестоящим начальством. Начальства у нас всегда много и даже над каждым министром есть некоторое количество тех, перед кем нужно отчитываться. Принцип жизни министерства сформулирован был Сирилем Норкотом Паркинсоном в законах Паркинсона, книга небольшая, но очень точная. Девиз сформулирован поэтично: «Наша служба трудна изначально, нужно знать, что желает начальство». И в работе другого министерства нашей страны ни в коем случае не подразумевается человек, ни в коем случае не подразумевается забота о людях и ни при каких обстоятельствах не подразумевается, что это министерство служит не для самого себя, а для нас с вами.

Министерство транспорта в этом отношении ничуть не отличается от министерства здравоохранения, министерства образования. Мы с вами знаем, что благодаря работе министерства образования у нас уничтожено образование, через какое-то время мы уже будем получать результат этого. Министерство образования и министерство здравоохранения уничтожили в нашей стране подготовку медицинских кадров, и через какое-то время у нас во взрослую жизнь вступят врачи, выученные по нынешней современной системе, то есть, без практики, в отрыве от теории не умеющие делать ничего и не способные в принципе ничему научится. Тем более, что у них мотивация денежная, они приходят довольно редко, все реже и реже для того, чтобы служить людям и все больше и больше для того, чтобы сидеть в какой-нибудь коммерческой медицинской структуре.

Поэтому мы с вами начнем помирать совершенно уже в геометрической прогрессии, но на сегодняшний день мы видим, что работа минздрава и министерства образования привела к тому, что врачей не становится много, а в целом образование увядает. Министерство транспорта занимается именно этими же самыми задачами, но ни в коем случае не подразумевает наши с вами интересы. У него иные полномочия и задачи. Все эти полномочия, все эти задачи идут вразрез с тем, что нужно нам с вами.

У Минтранс очень много подразделений, потому что и речной транспорт, и воздушный транспорт — все тоже к нему. Но есть два подразделения, которые напрямую завязаны на министерство транспорта и которые, уж если я министр, оказываются в прямом моем подчинении — это Росавтодор и Автодор. Автодор — это структура не имеющая права на существование, она придумана только для того, чтобы взимать деньги. При том ей позволено это делать и в том числе на дорогах, к которым она не имеет никакого отношения: сама не строила, сама в принципе никак палец о палец не ударила. То есть вот когда наши с вами родители жили впроголодь весь период советской власти, они в том числе жили впроголодь потому, что строились на их деньги дороги. Их строили плохо, но их строили. Вот теперь то, что не доедали наши предыдущие поколения, в одностороннем порядке отдано в управление Автодору.

Конечно же, моим первым указом будет аннулировать Автодор вообще в целом и часть тех бюджетных средств, которые у меня как у министра есть, будет направлена на то, чтобы полностью не только расформировать все подразделения, но и уничтожить все следы на дорогах. То есть, все пункты взимания платы, все видеокамеры, все абсолютно то, что считается структурой Автодора. Автодор — это преступная организация, ее быть не должно ни в коем случае в нашем государстве ровно до тех пор, пока Конституция полагает, что у нас социальное государство, пока наше государство декларирует, что оно главной своей заботой подразумевает интересы человека. Вот до тех пор Автодора в нашей стране быть не должно. Как только перепишут Конституцию и соответственно меня, как министра, выкинут на свалку истории, тогда можно будет заниматься тем, что на бюджетное ассигнование еще раз возродить Автодор.

Итак, указ номер один — это аннулировать Автодор. Его не должно быть в принципе, ни при каких обстоятельствах, вообще ни в каком виде. В целом на территории Российской Федерации никто не смеет взимать деньги абсолютно ни за что, связанное с проездом, поскольку это одна из конституционных свобод — свобода перемещения, свобода передвижения и никто не имеет право ее ограничивать путем взимания денег. Парковка сюда же. Парковки, запрещенные указом министерства транспорта Российской Федерации, министром транспорта Сергеем Асланяном разрешены с первой секунды, как только Сергей Асланян вступит в должность.

Итак, все дороги на территории нашей страны бесплатны, платных паркингов не существует, вообще не существует. И вся та деятельность министерства транспорта и структурных подразделений, которые направлены на платный въезд в города, на взимание платы за проезд по дороге, за парковку — это абсолютно деструктивно, это то, что укладывалось в состав уголовной статьи 58 Кодекса Советского Союза. В принципе, это как раз и есть подрыв устоев общества, подрыв экономики, сдача врагу, измена Родине — это все комплекс мероприятий. Задача государства — заниматься тем, чтобы мы с вами не оказались в ситуации заложников, когда общественного транспорта нет и не будет — и не путайте московскую картинку с синими гробами и картинку где-нибудь в Саратове или Туле, особенно в Чите, в Волгограде, Новосибирске и Улан-Удэ, там с общественным транспортом трагедия абсолютная — когда попытка выехать за пределы города обречена. Вы либо на оленях, либо пешком, либо на своей машине.

Поэтому все дороги бесплатные, Автодора не существует. Возникает вопрос, что делать с Росавтодором? Росавтодор ошибочно полагается нами как структура, которая занимается ремонтом и строительством дорог. Ничего подобного. Если мы откроем сайт Росавтодора, там написано, что это орган исполнительной власти, управляющий финансами. То есть, это те самые дармоеды, которые абсолютно непричастны к строительству дорог в нашей стране. Расформировать! Росавтодор туда же на свалку истории, туда и Автодор.

Возникает следующий вопрос: а кто же тогда в этой стране будет строит дороги? Здесь калька точно такая же, как с министерством образования Соединенных Штатов Америки. Кто-нибудь напомнит мне, как зовут министра образования Соединенных Штатов? Вот сейчас Дональд Трамп по идее должен будет назначить этого человека, да? Ничего подобного. В Америке нет министерства образования, вообще, никакого ни среднего, ни высшего не существует. При этом американское образование, мягко говоря, котируется. Поэтому, если нет структуры, управляющей каким бы то ни было процессом, не всегда это во вред, довольно часто это во благо.

Итого Росавтодора в нашей стране не существует, дороги должны быть построены. Принцип строительства дорог у нас всегда один, еще Салтыков-Щедрин по этому поводу сказал, что

«во всем мире дороги для того, чтобы ездить, а у нас еще и для того, чтобы воровать».

И чтоб этого не произошло, мы придумали на сегодняшний день чрезвычайно прозрачную и очень эффективную систему тендеров, когда никто из ниоткуда выигрывает тендер и строит плохую дорогу, за которую не отвечает. Вот эта система считается идеальной. И она у нас активно финансируется, потому что строятся у нас дороги по предоплате.

Меняем ситуацию — у нас дороги в стране строятся за счет подрядчика; министром Сергеем Аслаляном это утверждено на период его правления. То есть все те, кто считает необходимым строить дороги, они их строят полностью за свой счет, мы назначаем гарантийный период 5 лет, по истечении 5 лет государство возмещает им деньги на затраты. То есть, строительный трест: сам построил, сам поддерживает надлежащее состояние, через 5 лет он получает деньги за это. И как раз для этого у нас существует в стране великолепно отлаженная банковская система, прекрасное кредитование, великолепный инвестиционный климат. Если кто-то слышит в моих словах иронию, послушайте в таком случае Владимир Владимировича Путина, который рассказывает о невероятной инвестиционной привлекательности нашей страны. Можно зашататься просто от восторга и упоения, какие фантастические инвестиции рвутся в нашу державу. Мы, конечно, позволим себе часть из них перераспределить в пользу тех, кто собирается строить в нашей стране дороги.

И поскольку в нашей стране все то, что делаем мы сами для себя, мы делаем на «отстань», мы делаем плохо, криво, косо вот по тому самому монголо-татарскому принципу, когда мы здесь в принципе ни за что не отвечаем, потому что нам эта страна ничто, мы об нее вытерли ноги, мы из нее выкачали все, что можно и не важно куда делись — кто на Багамы, кто на Канары, кого закопали, — этот вот ордынский принцип презрения к человеку и презрение к стране у нас по сию пору, в том числе с такого самого верха до самого верха докатился. Поэтому дороги у нас будут строить в том числе иностранцы. Мы позволим им и китайцам. И вот здесь не нужен минтранс, а с надзорными органами у нас все в порядке. Уж чего-чего, а надзора у нас столько в стране, что ни в одной другой стране мира в принципе нет такого количества надзирающих органов.

Но на этом полномочия министерства и министра в частности исчерпываются. Ну, еще нужно закрыть РЖД, то есть РЖД тоже в принципе контора как Автодор, не имеющая права на существование. Из этого не следует, что у нас остановятся перевозки, ничего подобного. Но следующий шаг — это аннулировать министерство транспорта. Помните, как у нас в свое время была могучая монополия РАО ЕЭС — это наша энергетическая система огромная, ей руководил Чубайс, оно просуществовала много лет и это была фантастическая структура, которая управляла самым центром, что у нас есть — энергетический поток. Мы энергетическая сверхдержава, мы знаем, что у нас по проводам течет наш капитал и мы в состоянии управлять этим процессом, поэтому у нас естественным образом сложилась монополия. Она как раз так и называлась — естественная монополия РАО ЕЭС, ей управлял Чубайс. А потом помните, что произошло? А потом он ее вот так вот на щелчок пальцев раз и аннулировал, и не стало РАО ЕЭС вообще. Ее полномочия были распределены по всем субъектам. Чубайс показал пример того, что ровно за секунду до подписания им документа об уничтожении РАО ЕЭС эта структура работала, она работала полностью, как нормальное министерство, как министерство транспорта. Там были входящие, исходящие, там были департаменты, начальники, руководители, там были финансы, там люди сидели и занимались в силу своей компетенции управлением финансовыми потоками. Они занимались всем, а потом выяснилось, что они никому не нужны вообще, их закрыли выгнали всех и Чубайс здесь самоликвидировался. И ничего не произошло.

И у нас вся наша структура, вся наша пирамида власти, все наши министерства это как раз организации, которые работают только во вред. Пользу они приносили в какой-то очень давний период времени, при том, что многие нормативные документы, которые наши штатные придурки из Госдумы подписывают, утверждают, а иногда даже голосуют за них, они подготовлены министерством. Вот та вредительская ситуация в нашей стране, когда человек не рассматривается как объект права, объект заботы, объект государственного интереса, объект инвестирования, объект поддержки. Она создана министерствами Государственной думы, Госдума — законодатели.

Мы не будем делать вид, что знаем про Государственную думу абсолютно все, мы будем верить в то, что Государственная дума действительно законодатели и там сидят умные люди, которые чрезвычайно грамотно могут разобраться абсолютно в любом вопросе, если что, спросить у таких же умных людей из министерств пару подсказок, а потом вынести правильное решение как жить всей стране. Пятая, шестая и вот сейчас уже седьмая Дума полностью дискредитировала себя, сказали, что они абсолютно не нужны, а те подсказки, которые им давали министерства, идут во вред. Поэтому если мы закроем министерство здравоохранения целиком и полностью, количество людей, которые в нашей стране выживут возрастет не резко, но заметно. Если мы закроем министерство культуры, у нас культуры не станет ни больше, ни меньше, у нас даже мода быть быдлом на сегодняшний день не колыхнется. Хотя, конечно, это вектор, это направление развития общества, которое дано в том числе министерством культуры. Министерство культуры идет по пути схематичного упрощения всего — туда же, на свалку истории, туда же минздрав, министерство образования, министерство культуры, министерство транспорта. Их быть не должно. При этом дороги строятся, транспорт эксплуатируется, грузоперевозки осуществляются, но нужно еще что-то делать с Платоном.

Платон не входит в подчинение в сферу деятельности минтранса и тем не менее предположим, что я столь же воодушевлен и востребован, как Чубайс. И после того, как я аннулировал минтранс, меня пристроили на какую-то хлебную должность кем-то там где-то, но решающим. Знаете как это — такой шептун возле правого уха. Я подхожу и говорю: «Владимир Владимирович, вот тут бумажечка, подпишите пожалуйста», и Владимир Владимирович говорит: «А, Сереж, это ты» и подписывает ее. И туда же Платон. Я понимаю, что это против друзей самого наместника Бога на земле, но Платона быть не должно в нашей стране, потому что не должно быть платы за пользование страной, это страна бесплатная для людей, это страна бесплатная по здравоохранению, по образованию, по перемещению и о, ужас, по ЖКХ. Это страна — энергетическая держава, которая вырабатывает, добывает и производит огромное количество, а на самом деле торгует еще таким образом, что, например, жителю Китая в 3-8 раз дешевле достается, чем жителем Хабаровска электроэнергия. И вот эта страна должна повернуться в обратную сторону и все свои интересы обратить к людям, которые в ней живут. Проживание в этой стране должно быть бесплатным.

Но ведь на дороге от этого не становится лучше, там еще остается две проблемы — ГАИ и неприкасаемые. ГАИ аннулируется, ГАИ быть не должно. Понятно, что люди, конечно же, не оценят эту ситуацию, как это было, например, в Грузии, где ГАИ взяли и аннулировали. Ведь все реформы Саакашвили вели к тому, что человеку дали возможность распоряжаться собой как капиталом, инвестировать в себя и без указки государства принимать решения. Люди не захотели ГАИ и на дорогах от этого стало только лучше.

Но что делать с неприкасаемыми? С неприкасаемыми все очень просто, но здесь нужно быть еще выше, чем шептуном справа. Здесь нужно быть тем самым, кому в голову шепчут, потому что пример во веки вечные — это кровавый испанский диктатор Франко, который когда-то узнал, что его Испания вымирает в дорожных войнах, количество ДТП совершенно на африканском уровне, ну, в смысле на российском, он взял и издал указ соблюдать правила дорожного движения и начал с себя. И он показал всей стране пример того, как ездить по правилам. После того, как первое лицо, кровавый палач, начал ездить по правилам, вся остальная Испания стала ездить по правилам. И вот с этой секунды не стало в Испании неприкасаемых на дорогах.

Поэтому, как видите, быть министром маловато, нужно быть чуть выше.



