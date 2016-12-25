Самый гламурный автомобиль: золото, бриллианты и крокодилья кожа 41

«Чёрный аллигатор» сконструирован на базе Mercedes-AMG GLS 63. Могучий 585-сильный битурбомотор V8 объёмом 5,5 литра получит модернизированный блок управления и новые турбины, благодаря чему его мощность может вырасти до 760, 850, 1100 или 1600 лошадиных сил — по желанию клиента. Угловатый кузов внедорожника сделан из кевлара и углепластика, доступна и бронированная версия с панелями из титана.

Устрашающий кузов с фарами от Jeep Grand Cherokee можно окрасить в чёрный цвет или пиксельный камуфляж, а если не подходит ни то, ни другое — покрыть золотом! Но интерьер удивляет ничуть не меньше. На каждый внедорожник требуется 18 шкур миссисипских аллигаторов, которые в Латвию поставляет из США некий охотник по имени Генри, а список используемых для отделки салона животных поражает воображение и выглядит словно меню экзотического ресторана.

В интерьере можно найти кожу крокодила, страуса, питона, ската и, наконец, акулы. Кроме этого, несколько овечьих шкур уходит на коврики. Водитель Black Alligator будет держаться за рулевое колесо причудливой формы, украшенное кнопками из золота и платины, логотипом из белого золота, 292 бриллиантами и парой рубинов. Экстравагантный руль, по словам Dartz, разработан «департаментом роскоши» компании.

Не остался без внимания даже ключ зажигания. Главу Dartz Леонарда Янкеловича категорически не устраивал тот факт, что Mercedes-Benz делает совершенно одинаковые ключи для всех моделей, от хэтчбека А-класса до внедорожника G-класса в исполнении AMG. Поэтому для «Чёрного аллигатора» был разработан новый корпус ключа особого дизайна, для которого ещё и сшили фирменный чехол из крокодильей кожи.

Внедорожник по запросу клиента можно укомплектовать специальной системой против папарацци, которая портит снимки любопытным фотографам. С помощью набора датчиков компьютер опознаёт инфракрасные сигналы, которые используются фотокамерами для фокусировки объектива, и включает мощные стробоскопы, которые ослепляют камеры и фотографов. Стоимость автомобиля не указывается: те, кто может себе его позволить, не спрашивают цену.

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