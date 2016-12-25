Китай к 2018 году создаст единые стандарты для беспилотных автомобилей
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Китай к 2018 году создаст единые стандарты для беспилотных автомобилей
Декабрь 25 09:00 2016

Власти Китая намерены к 2018 году создать единые стандарты для беспилотных автомобилей, сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на Automotive News.

По данным издания, уже принята 450-страничная «дорожная карта», но только в 2018 году в неё будет добавлено описание необходимых действий по приведению в единые стандарты всего, что связано с работой V2V («общение» между автомобилями) и V2I («общение» между автомобилем и дорожной инфраструктурой). Ожидается, что с 2020 по 2025 год в Китае будут реализованы все заявленные меры.

Китай может стать первой страной в мире, где, совместно с автопроизводителями будут созданы единые требования для беспилотных автомобилей, что поможет развитию этого сегмента транспортных средств.


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AMSRUS
AMSRUS

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