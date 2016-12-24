В регионах Сибири закрывают федеральные трассы для автобусов из-за морозов 17

Движение по федеральным трассам рейсовых пассажирских автобусов запрещается в трех регионах Сибири из-за сильных морозов до -40-45˚С. Об этом сообщает Портал Дороги России со ссылкой на пресс-службу ФКУ «Сибуправтодор». Речь идет о трассах, проходящих по территориям Новосибирской области, Кемеровской области и Томской области.

При этом в Новосибирской области и в Кузбассе проезд автобусам запрещается на период с 17:00 23 декабря до 9:00 24 декабря, а в Томской области — с 17:00 23 декабря до 10:00 24 декабря.

В это время в указанных регионах для движения междугородних автобусов будут закрыты трасса Р-254 «Иртыш», Северный обход Новосибирска, трасса Р-255 «Сибирь», Обход города Юрга, подъезд к Томску, а также трасса Р-256 «Чуйский тракт».

Также напомним, что сильные морозы продолжаются и в других регионах. На днях интернет облетело видео из города Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа, на котором водитель случайно ломает замерзшее сиденье.



