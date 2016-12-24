ТОП-10 моделей в сегменте SUV в ноябре 2016 года 158

В январе — ноябре 2016 года на российском рынке было продано 456,7 тыс. новых автомобилей в сегменте SUV, что на 6,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В ноябре продажи в этом сегменте повысились на 10,1% и составили 48,7 тыс. штук.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ » отмечают, что доля сегмента SUV в общем объёме продаж на российском рынке за 11 месяцев нынешнего года выросла на 2,8 п.п. по сравнению с январем — ноябрем 2015 года и составила 38,6%. Причем в ноябре 2016 года она достигла 40,1% (+3,9 п.п. в сравнении с ноябрем 2015 года).

По итогам 11 месяцев текущего года три модели в ТОП-10 смогли нарастить объемы реализации. Лучше других это получилось у Nissan Qashqai (+80,4% до 16,9 тыс. шт.), который находится на восьмом месте по продажам. Лидером же рейтинга остается Renault Duster (40,1 тыс. шт.), реализация которого увеличилась на 3,8% по сравнению с АППГ. На втором месте — Toyota RAV4 (28,4 тыс. шт.; +20,1%), на третьем — Chevrolet Niva (26,7 тыс. шт.; -5,7%).

Четвертую позицию занимает LADA 4×4 (24,7 тыс. шт.), которая показывает самое сильное рыночное падение с начала года (-24%). На пятую строчку попал новый кроссовер Hyundai Creta (17,9 тыс. шт.), который вытеснил из пятерки лидеров УАЗ «Патриот» (17 тыс. шт.; -4,1%). Ульяновский внедорожник по итогам 11 месяцев занимает теперь только седьмое место в рейтинге, уступив позиции еще и KIA Sportage (17,3 тыс. шт.; -6,3%).

Отметим также, что в ноябре лидером продаж в сегменте SUV стал Hyundai Creta, который разошелся тиражом в 4,8 тыс. экземпляров. На второй позиции — Renault Duster (3,6 тыс. шт.; -17,2%), за ним следует Chevrolet Niva (2,7 тыс. шт.; -11%). Четвертую позицию ноябрьского рейтинга занимает новый кроссовер Renault Kaptur (2,3 тыс. шт.), на пятой — KIA Sportage (2,2 тыс. шт.; +3,2%).

Четыре модели из ТОП-10 в ноябре показали положительную динамику. Наибольший рыночный рост — у Nissan Qashqai (+143,6%), в то время как самое сильное падение продаж демонстрирует Nissan X-Trail (-20,5%).



