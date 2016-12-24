Мировой авторынок в ноябре вырос на 9% 31

Мировой авторынок в ноябре вырос на 8,7% до 8 млн 301 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, а очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 98 млн 458 тыс. машин. По итогам одиннадцати месяцев 2016 года реализация автомобилей в мире увеличилась на 4,8% до 84 млн 534 тыс. единиц, гласят данные, полученные агентством «АВТОСТАТ » в консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в ноябре было реализовано 2 млн. 915 тыс. машин (+15,6%). Вторым по величине мировым авторынком остается Америка с показателем 1 млн 377 тыс. машин (+4,6%). Продажи автомобилей в странах Западной Европы увеличились на 5,4% до 1 млн 241 тыс. машин. Автомобильные рынки стран Восточной Европы также показывают рост – в прошлом месяце на 16,2% до 388,4 тыс. автомобилей. При этом российский авторынок в прошлом месяце показал небольшой рост впервые с декабря 2014 года. В Южной Америке местные дилеры продали 229,6 тыс. машин, что на 3,4% меньше, чем в ноябре прошлого года. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (413,4 тыс. шт., +7,3%), Корею (161,9 тыс. шт., -0,4%) и Канаду (160,6 тыс. шт., +10,4%).



