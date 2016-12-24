Дорожные знаки ждет масштабная реформа 40

В 2017 году в Москве и Санкт-Петербурге по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова могут появиться новые дорожные знаки. Идея заключается в том, чтобы благоустроить городские улицы, уменьшив в полтора-два раза размеры и количество применяемых в городах указателей. Авторы инициативы ссылаются на международные стандарты, впрочем, отдельные эксперты считают, что спешить с этим не стоит.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов по итогам заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения поручил Росстандарту, Минтрансу, правительствам Москвы и Санкт-Петербурга, а также экспертному центру «Probok.net» и консалтинговому бюро «Стрелка» до 30 декабря 2016 года «обеспечить возможность применения в качестве пилотного проекта международных и зарубежных стандартов организации дорожного движения». Речь идет, по сути, о новом этапе благоустройства городских территорий, в рамках которого указатели, не касающиеся напрямую безопасности дорожного движения, будут заменены на более компактные. В нынешнем виде знаки портят «городскую эстетику» и «путают» водителей, рассказал «Ъ» представитель господина Шувалова.

Инициаторами идеи выступают столичный ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) и некоммерческая организация — экспертный центр «Probok.net». ЦОДД в 2015 году поручил Московскому автодорожному институту (МАДИ) провести исследование, безопасно ли применять небольшие дорожные знаки. Ученые пришли к выводу, что это возможно, но при определенных условиях. К примеру, по существующему ГОСТу знак «Остановка запрещена» должен быть размером 700 на 700 мм; в МАДИ считают, что допустимо применять указатель размером 500 на 500 мм на улицах со скоростным режимом 50-60 км/ч. Табличка «Платные услуги» (применяется на платных парковках) на хорошо освещенных участках дорог тоже может применяться в компактном варианте — 500 на 250 мм вместо 700 на 350 мм, знаки «Парковка» — 500 на 500 мм вместо 700 на 700 мм. ЦОДД предложил изменить ГОСТ по дорожным знакам, направив предложение в МВД, но ответа пока не поступило.

Центр «Probok.net», в свою очередь, изучил зарубежный опыт и представил презентацию Игорю Шувалову. «Мы сравнили знаки, применяемые в Москве и Брюсселе: в Европе они в среднем в 1,5-2 раза меньше,— рассказал «Ъ» глава «Probok.net» Александр Шумский.— Уменьшить размеры можно и для сервисных знаков, например, «Автомойка». В Москве местами наблюдается нагромождение указателей, за рубежом их гораздо меньше в принципе и располагаются они на меньшей высоте».

Дорожные указатели в России должны соответствовать ГОСТу Р 52289 2004 года. В Росстандарте «Ъ» рассказали, что в мае 2016 года был подписан ведомственный приказ о порядке применения в России международных стандартов: «Зарубежные стандарты могут применяться на территории РФ напрямую, если они соответствуют передовому зарубежному опыту, современному уровню развития науки, техники и технологий, и при этом в РФ отсутствуют национальные стандарты с аналогичными объектами стандартизации». При подаче соответствующей заявки Росстандарт проведет экспертизу, после чего примет решение.

«Базироваться только на исследовании, которое проводилось МАДИ по заказу ЦОДД, нельзя,— считает давний оппонент столичных властей, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.— Крайне важно, чтобы читаемость новых знаков не уменьшилась ни на йоту. Сейчас знаки часто ставятся с нарушениями стандартов, в глубине деревьев и кустарников, в итоге их очень плохо видно. Если они будут еще и маленькими, станет только хуже».

По мнению координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, введение новых знаков может поначалу вызвать определенный дискомфорт у водителей. «На улицах с небольшой скоростью движения, где предполагается установка таких знаков, как правило, много пешеходов и велосипедистов,— говорит он.— Водителю придется уделять больше внимания не дорожной обстановке, а разглядыванию знаков. Существующие стандарты тоже появились не просто так — это оптимальный размер для того, чтобы водитель мог увидеть знак краем глаза, не отвлекаясь от дороги. Если водитель с непривычки не заметит маленький знак о запрете стоянки, то неприятно удивится, обнаружив свою машину на штрафстоянке». Господин Шкуматов при этом допускает проведение пилотного проекта, но только на определенных улицах, с постоянным мониторингом дорожной ситуации и опросами водителей.

В ЦОДД «Ъ» заявили, что готовы выполнять поручение правительства, как только оно поступит в ведомство. Кроме того, новые знаки ЦОДД надо будет закупить, оперативно проведя тендер (центр может изготовить небольшую партию указателей самостоятельно). Пока нет ясности, на каких улицах появятся новые знаки. Как пояснили «Ъ» в Росстандарте, список объектов «будет определяться совместно с правительством Москвы».

КоммерсантЪ



