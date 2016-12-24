Краш-тест УАЗ Патриот: Буду погибать молодым 528

УАЗ Патриот — один из немногих автомобилей, который за свою более, чем 10-летнюю конвейерную жизнь, пережил множество модернизаций. Опровергая неписаные законы автомобильного рынка, всем своим имиджем он говорил: «У меня свои правила». И действительно, на таком сроке уже было пора сменить поколение и не один раз, а тут завидное долголетие, которое подкрепляется ростом продаж даже в условиях кризиса. Так в чем секрет?

Секрет, как часто бывает, в совокупности факторов. Где еще можно купить рамный полноприводный автомобиль с просторным салоном и брутальной внешностью по цене автомобиля B-класса? Добавим к этому ремонтопригодность и непревзойденную «моральную проходимость», которая позволяет залезать туда, куда остальные соваться просто побоятся.

Даже кризис, который ударил пыльным мешком почти по всем брендам, вывел Патриот в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей на российском рынке.

Почувствовав фарт, PR-служба просилась в атаку: регулярные тест-драйвы и пресс-релизы, специальные версии, многочисленные модернизации и даже почти двукратный рост стоимости «топовой» версии, не мешали Патриоту успешно продаваться.

В октябре прошла презентация очередной обновленной версии, в которой, как у взрослых, уже один топливный бак! и, О чудо, впервые внедорожник получил фронтальные водительскую и пассажирскую подушки безопасности и передние ремни с преднатяжителями. Системы ABS и EBD теперь предлагаются в базовой комплектации. Это после 12 лет на конвейере!

Вишенкой на торте стал выпуск специальной версии УАЗ ПАТРИОТ WORLD OF TANKS EDITION за 1 149 000 рублей. УРА! Патриот встал с колен, как и вся наша великая страна.

Теперь можно подумать, что УАЗ Патриот стал заметно безопаснее. Напомним, что предыдущий краш-тест, который был проведен в 2010 году, показал тотальную неспособность внедорожника сохранить жизнь водителю, а кузов автомобиля, сорвавшись с рамы, попытался покинуть место ДТП. Водитель с силой ударился головой о руль, а пассажир — о поручень на передней панели. В результате — ноль звезд, 2,7 балла и одно из последних в рейтинге.

23 декабря самое авторитетное автомобильное издание страны газета «Авторевю» решила «разбить» новый УАЗ Патриот по своей методике ARCAP, которая по больше части совпадает с методикой европейского EuroNCAP. Автомобиль бьется о сминаемый барьер с перекрытием 40% на скорости 64 км/ч.

В этот раз рама осталась на месте, подушки сработали штатно, вклеенное лобовое стекло не вылетело, но водителю по-прежнему не позавидуешь. Видео удара появилось оперативно.

Скорость перед ударом составила 64,9 км/ч — это немного больше, чем нормативные 64 км/ч, однако в рамках допустимого отклонения +/­- 1 км/ч, которое предусматривает процедура Euro NCAP. Руль сместился меньше, чем шесть лет назад, но все так же смотрит в потолок, педали стоят торчком, а внизу, в районе педалей, — сплошное месиво из рваного металла.

Рулевая колонка сложилась недостаточно: по предварительным оценкам, величина изгибающего момента, который действует на шею манекена, превысила критический порог, то есть с большой долей вероятности даже сейчас можно утверждать, что водителю реального Патриота при подобном ударе грозит перелом шеи.

Предварительный итог краш-теста, как нельзя лучше, описывается фразой из фильма «Белое солнце пустыни»: «Тебя как, сразу прикончить или желаешь помучиться? — Лучше, конечно, помучиться.»

Полный репортаж, детальный анализ и финальный рейтинг Патриота газета Авторевю опубликует на своем сайте в конце января и в печатном выпуске Авторевю №2, который выйдет 23 января 2017 года.



