Взрыв в переходе метро «Коломенская»

В сети появилось видео взрыва в переходе метро «Коломенская». Снял взрыв на видеорегистратор случайный свидетель.

Напомним: Четверо рабочих пострадали при взрыве в подземном переходе станции метро «Коломенская» на юге Москвы, сообщили ТАСС в экстренных службах столицы.

«Взрыв произошел в подземном переходе у станции метро «Коломенская» на проспекте Андропова. Тяжелые травмы и ожоги получили два человека, еще у одного пострадавшего ранение средней тяжести», — рассказали в экстренных службах столицы.

Сообщается, что в момент взрыва в южном переходе станции находились только рабочие, так как он закрыт на ремонт.

По информации корр. ТАСС, госпитализированы двое рабочих. После взрыва возникло возгорание на площади 5 кв. метров. В настоящее время оно ликвидировано. На месте работают пожарные и бригады скорой помощи.

Как передает корр. ТАСС, место взрыва оцеплено сотрудниками полиции, вход в переход закрыт. Взрывом выбиты стекла и разрушены металлические конструкции с двух сторон реконструируемого перехода. Также выбиты стекла как минимум еще в одном вестибюле перехода на другой стороне перекрестка — пересечении Нагатинской улицы с проспектом Андропова.

По данным МЧС, сама станция работает в обычном режиме. Движение по Замоскворецкой линии осуществляется по графику.

Причины ЧП

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве заявили, что в переходе взорвался газовый баллон. В правоохранительных органах столицы, в свою очередь, сообщили, что причиной взрыва стало нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.