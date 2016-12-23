Volkswagen представит новую модель
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Volkswagen представит новую модель
Декабрь 23 16:11 2016

С 8 по 22 января на Североамериканском международном автосалоне (NAIAS) в Детройте марка Volkswagen представит еще одну модель семейства I.D. – многофункциональный автомобиль нового поколения.

Volkswagen Showcar NAIAS Detroit 2017Концепт-кар связывает прошлое Volkswagen, когда были созданы легендарные модели, и будущее марки, направленное на электрическую мобильность. Как и Volkswagen I.D., новый автомобиль разработан на базе модульной электрической платформы (MEB).

С момента презентации концепт-кара I.D. на Парижском автосалоне эта аббревиатура символизирует новое поколение автомобилей Volkswagen, которые работают исключительно на электротяге и используют сетевые технологии. Volkswagen I.D. имеет четкие формы и лаконичный дизайн, безупречную организацию внутреннего пространства и высокое качество исполнения.

Volkswagen Showcar NAIAS Detroit 2017Новый концепт-кар семейства I.D. также сможет передвигаться в полностью автоматическом режиме. Достаточно лёгкого нажатия на логотип Volkswagen – руль автомобиля складывается с помощью электропривода и исчезает в передней панели. В то время как водитель отдыхает, лазерные сканеры, камеры, ультразвуковые и радарные датчики следят за другими участниками движения и окружающей обстановкой.

Концепция нового автомобиля семейства I.D. абсолютно революционна. Концепт-кар имеет просторный салон и при этом обладает большим запасом хода на электрической тяге. Электромобиль не выбрасывает вредные вещества в атмосферу, дарит совершенно иное ощущение свободы и открывает новую эпоху мобильности.


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  Article "tagged" as:
I.D.MEBVolkswagen
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AMSRUS
AMSRUS

amsrus.ru

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