Видео погони в аэропорту Казани
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Декабрь 23 12:20 2016

Сотрудники ДПС и охраны аэропорта выяснили — руками автомобиль остановить трудно.


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АВТОВАЗаэропортДПСКазаньпогоня
  Категории:
АвтожестьНарушение ПДДслайдер
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13 комментариев

  1. Py Gin
    Декабрь 23, 12:30 #1 Py Gin

    Да скорее и то и то

  2. Александр Николаев
    Декабрь 23, 12:44 #2 Александр Николаев

    2115- снята с производства… Тогда бы уж Грантой или Ларгусом таранил бы… Нет, не реклама(((

  3. Денис Лукин
    Декабрь 23, 12:46 #3 Денис Лукин

    Чоткий вирус! 🙂 Спасибо что это была не запрещённая в России террористическая организация на грузовике.

  4. Дмытро Бруевич-Бонч
    Декабрь 23, 13:08 #4 Дмытро Бруевич-Бонч

    Просто: будни неандерталленд(а)!

  5. Alexei Suntsov
    Декабрь 23, 13:12 #5 Alexei Suntsov

    Так и хочется включить музыку из Бенни Хилла! Всю охрану аэропорта — уволить! А если это был не просто пьяный, а товарищи с пластитом?

    • Egor Bychkov
      Декабрь 23, 14:00 Egor Bychkov

      Про музыку не у Вас одного такая мысль была…

    • Денис Акимов
      Декабрь 23, 14:14 Денис Акимов

      уже https://www.youtube.com/watch?v=a_DAi515d0o&feature=youtu.be

    • Andy Hart
      Декабрь 23, 14:29 Andy Hart

      Ну народ у нас талантливый! Все одновременно подумали об одном и том же! Я музычку имею в виду. 😆

  6. Maxim Shuvalov
    Декабрь 23, 13:14 #6 Maxim Shuvalov

    Нужно было по фону пустить музыку из «Ну погоди!»

  7. Shchukin Denis
    Декабрь 23, 13:30 #7 Shchukin Denis

    Склоняюсь к первому варианту. Абсолютное бездействие полиции. Увольнять таких надо. И тех, кто им переатистацию поставил.

  8. Gleb Obukhovsky
    Декабрь 23, 13:31 #8 Gleb Obukhovsky

    Дебилы, блядь (с)

  9. Mikhail Bogolepov
    Декабрь 23, 14:09 #9 Mikhail Bogolepov

    Это про всё вокруг видео…

  10. Денис Акимов
    Декабрь 23, 14:16 #10 Денис Акимов

    Город Казань — город ОВД «Дальний»

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