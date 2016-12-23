Видео погони в аэропорту Казани

Сотрудники ДПС и охраны аэропорта выяснили — руками автомобиль остановить трудно.
amsrus.ru
Да скорее и то и то
2115- снята с производства… Тогда бы уж Грантой или Ларгусом таранил бы… Нет, не реклама(((
Чоткий вирус! 🙂 Спасибо что это была не запрещённая в России террористическая организация на грузовике.
Просто: будни неандерталленд(а)!
Так и хочется включить музыку из Бенни Хилла! Всю охрану аэропорта — уволить! А если это был не просто пьяный, а товарищи с пластитом?
Про музыку не у Вас одного такая мысль была…
уже https://www.youtube.com/watch?v=a_DAi515d0o&feature=youtu.be
Ну народ у нас талантливый! Все одновременно подумали об одном и том же! Я музычку имею в виду. 😆
Нужно было по фону пустить музыку из «Ну погоди!»
Склоняюсь к первому варианту. Абсолютное бездействие полиции. Увольнять таких надо. И тех, кто им переатистацию поставил.
Дебилы, блядь (с)
Это про всё вокруг видео…
Город Казань — город ОВД «Дальний»
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