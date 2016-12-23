В России с 2017 года запретят оставлять детей в автомобиле 178

Правила перевозки детей ужесточатся с 2017 года. В частности, с начала следующего года специальное кресло для детей необходимо будет подбирать, учитывая вес и рост пассажиров.

С 1 января 2017 вступает в силу закон на территории Российской Федерации о запрете оставлять детей в машине. Об этом сообщают в пресс-службе администрации государства. Недавно принятый законопроект, запрещающий оставлять маленьких детей в автомобиле, будет действовать с 2017 года. Данный закон коснется также еще нескольких пунктов. Начиная со следующего года, водитель автомобильного средства обязан устанавливать детское кресло, подходящее по весу и росту ребенка. В последнее время участились случаи, когда родители покупали слишком большое кресло «на вырост” или же не обновляли его вовсе, а маленький пассажир его перерос. Данная ошибка недопустима, так как во время столкновения или же какой-либо другой аварии кресло нанесет большой вред ребенку.

Также с 2017 года водители больше не смогут оставить детей возрастом до семи лет самих в автомобиле. В законе четко указано, что запрещено покидать автомобиль с пассажиром такого возраста даже «на минутку”. Остальная часть правил касается повышенной ответственности водителя при перевозки детей до 12 лет. В основном все указанные нарушения будут наказываться штрафами в размерах установленные правительством.

Vladtime.ru



