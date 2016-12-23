В России с 2017 года запретят оставлять детей в автомобиле
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В России с 2017 года запретят оставлять детей в автомобиле
Декабрь 23 08:30 2016

Правила перевозки детей ужесточатся с 2017 года. В частности, с начала следующего года специальное кресло для детей необходимо будет подбирать, учитывая вес и рост пассажиров.

С 1 января 2017 вступает в силу закон на территории Российской Федерации о запрете оставлять детей в машине. Об этом сообщают в пресс-службе администрации государства.   Недавно принятый законопроект, запрещающий оставлять маленьких детей в автомобиле, будет действовать с 2017 года. Данный закон коснется также еще нескольких пунктов. Начиная со следующего года, водитель автомобильного средства обязан устанавливать детское кресло, подходящее по весу и росту ребенка. В последнее время участились случаи, когда родители покупали слишком большое кресло «на вырост” или же не обновляли его вовсе, а маленький пассажир его перерос. Данная ошибка недопустима, так как во время столкновения или же какой-либо другой аварии кресло нанесет большой вред ребенку.

Ребенок в машине

Также с 2017 года водители больше не смогут оставить детей возрастом до семи лет самих в автомобиле. В законе четко указано, что запрещено покидать автомобиль с пассажиром такого возраста даже «на минутку”. Остальная часть правил касается повышенной ответственности водителя при перевозки детей до 12 лет. В основном все указанные нарушения будут наказываться штрафами в размерах установленные правительством.

Vladtime.ru


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автоавтокреслозаконопроектПДДперевозка детейребенок
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9 комментариев

  1. Pavel Gavrilov
    Декабрь 23, 09:01 #1 Pavel Gavrilov

    Почему квест? Все по делу.

  2. Roman Ocherashvili
    Декабрь 23, 09:02 #2 Roman Ocherashvili

    слова «разрешат» давно в законопроехтах нет) время оставления кто будет считать или можно рядом с машиной дяде маньяку оставлять?

  3. Руслан Боровский
    Декабрь 23, 09:04 #3 Руслан Боровский

    Круто! То есть если я еду на машине с двумя детьми до семи лет и у меня заканчивается бензин, я должен детей с собой тащить на бензоколонке? Кстати, по правилам я вообще должен высаживать пассажиров на заправке. Пусть херней не страдают наши законотворцы!

  4. Rasul Bisultanoff
    Декабрь 23, 09:28 #4 Rasul Bisultanoff

    Моя машина, мои дети. Я их и так ни на минуту не оставлю никогда, но какого х кто-то будет меня заставлять это делать?!

    • Григорий Иванов
      Декабрь 23, 09:44 Григорий Иванов

      Потому что есть дебилы, которые на жаре малышей в машине забывали…

    • Rasul Bisultanoff
      Декабрь 23, 10:21 Rasul Bisultanoff

      Согласен, конечно. Просто все время «запрещать» и «ужесточать»… Самим не надоело? Дебил он дебилом и останется, а бюрократическая копилка пополнилась очередной нудной составляющей.

  5. Григорий Иванов
    Декабрь 23, 09:44 #5 Григорий Иванов

    А раньше как делали??? Кресло подбирали по росту и весу, в машине не оставляли… в чём сложность??? Тут писали про «бензин закончился, а я с двумя детьми», это что за случай такой? Я знаю, что завтра еду с детьми и заправляю полный бак. А если едешь на длинные дистанции, как правило едешь с женой/мужем, поэтому одни они и не останутся в машине. У меня даже в страшном сне не такая ситуация не возникнет, что я ребёнка в машине оставлю одного… всегда можно взять с собой, это безопасность ребёнка прежде всего!

  6. Павел Хорт
    Декабрь 23, 11:45 #6 Павел Хорт

    А жить разрешат???????

  7. Виталий Монахов
    Декабрь 23, 12:33 #7 Виталий Монахов

    это чтобы можно было эвакуировать без последствий. наши дети кроме нас никому не нужны. мнимая забота..

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