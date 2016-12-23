Дилер Porsche AG открылся в Москве 27

Официальный дилерский центр Porsche в Москве, дочерняя компания Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, открыл полностью обновлённый шоурум. Здание Порше Центр Москва, расположенное по адресу Ленинградское шоссе, 71A/10, представляет собой образец архитектуры, типичной для Porsche по всему миру. Масштабная реконструкция открывает новые возможности для компании и представляет неповторимый мир Porsche для клиентов и поклонников марки.

Новый высокотехнологичный дизайн шоурума выполнен в строгом соответствии с корпоративными стандартами дилерских центров Porsche по всему миру. Общая площадь шоурума составляет 915 квадратных метров. Выставочный зал вмещает до шестнадцати автомобилей, позволяя не только продемонстрировать всю современную модельную линейку Porsche, но и познакомить клиентов с классическими автомобилями Porsche и специальными ограниченными версиями.

Экспозицию дополняет зона образцов и вариантов отделки автомобилей, а также витрина для демонстрации дополнительного оборудования Tequipment Corner, которая установлена в России впервые. Элегантное Porsche Café и новый детский уголок позволяют комфортно разместиться, например, в ожидании проведения сервисных работ. Просторный интерьер и эргономичное разделение общего пространства позволяют шоуруму стать идеальной площадкой для проведения мероприятий различного масштаба.

ООО «Порше Центр Москва» — 100% дочерняя организация Porsche AG, основанная в сентябре 2007 года. Основными видами деятельности является продажа автомобилей Porsche, запасных частей и аксессуаров, проведение сервисного и технического обслуживания.



