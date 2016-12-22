За ошибки автоконцернов заплатят дилеры 30

Правительство намерено ввести систему санкций за нарушения при отзыве неисправного товара — от штрафов до приостановки деятельности компаний. В основном практика отзывных кампаний принята в автопроме, но внесенный в Госдуму законопроект меняет принятую в отрасли схему. Согласно документу, за нарушения при отзыве отвечать будут как автопроизводители, так и продавцы, которые традиционно лишь исполняют указания концернов. Эксперты считают, что документу требуется серьезная доработка.

Еще в начале декабря правительство внесло в Госдуму разработанные Роспотребнадзором поправки к КоАП РФ, предусматривающие наказание для юрлиц за бездействие по предотвращению вреда от продукции, не соответствующей требованиям техрегламента. Компании обязаны проверять жалобы на некачественный товар, информировать госорганы о его несоответствии техрегламенту, приостанавливать его производство и продажу, проводить отзыв неисправного товара у покупателей. Пока закон не предусматривает санкций за невыполнение этих действий. Проект вводит штраф за нарушение правил от 30 тыс. руб. (за неинформирование Росстандарта) до 1 млн руб. или административной приостановки деятельности до 90 суток через суд, если компания не прекратит выпуск неисправной продукции. Пресечение производства, ввоза и реализации некачественной продукции способствует безопасности потребителей, следует из пояснительной записки.

В Госдуме считают, что документ может и навредить. Из проекта следует, что отзывные кампании касаются всех видов продукции, но фактически чаще используются автоконцернами. По словам первого зампреда думского комитета по госстроительству (туда направлены поправки) Вячеслава Лысакова, законопроект «пагубно отразится на состоянии автодилеров, положение которых и так ухудшается».

«Российским контрольным органам достать производителя довольно сложно, а продавца-дилера значительно проще»,— рассуждает он, при этом приостановка деятельности до 90 суток с конфискацией добьет этот бизнес.

Дело в том, что санкции за невыполнение отзывной кампании, согласно проекту, распространяются на «исполнителя, продавца, лица, выполняющего функции иностранного изготовителя». Ответственность по предотвращению причинения вреда в первую очередь лежит на производителе, говорит глава департамента правового и налогового консалтинга «КСК групп» Алексей Тибирьков. «Если компания выявляет дефект в автомобиле, то она начинает отзывать машины — завод уведомляет официальных дилеров и сервисные центры, которые должны предпринять действия по устранению неисправности»,— объясняет господин Тибирьков. Затем дилеры рассылают уведомления владельцам машин, а те могут обратиться в любой официальный центр (необязательно в тот, где куплена машина), чтобы исправить дефект, рассказывает юрист. «Ответственность для дилера по этой статье КоАП может наступить только в случае, если он не выполнил предписаний автоконцерна или отказал владельцу автомобиля, обратившемуся к нему в связи с отзывом. Но если сам завод не предпринял действий по предотвращению вреда, дилер за это не отвечает»,— подчеркивает он. Данными о соответствии техрегламенту дилеры вовсе не располагают, они есть только у производителей, говорит источник «Ъ» в отрасли.

Но старший юрист BMS Law Firm Тарас Хижняк отмечает, что проект, безусловно, касается дилеров, так как содержание термина «продавцы и лица, выполняющие функции иностранного изготовителя» не разъясняется ни в ФЗ «О техрегулировании», ни в ФЗ «О защите прав потребителей», ни в техрегламентах Таможенного союза. Расширенная трактовка позволяет относить туда дилеров, говорит он, ответственность производителя и дилера четко не разграничена. Господин Хижняк добавил, что действие законопроекта распространяется и на серых дилеров. «Проект нуждается в серьезной доработке: его текущая редакция подразумевает возложение на дилеров ответственности за нарушения, допущенные производителем»,— уверен юрист.

В ГК «Автоспеццентр» (один из крупнейших дилеров) заявляют, что «безусловно, принятие подобного законопроекта негативно скажется на работе дилеров». Причем источники «Ъ» в автоконцернах считают, что дилер должен нести ответственность, только если он не выполнил условия отзыва, продиктованные компанией, но таких прецедентов со стороны своих продавцов они не знают. Официально в компаниях проект не комментируют, но единогласно утверждают, что выполняют отзывные кампании по правилам. Так, в BMW отзывают машины «в срок» и санкций не ожидают, в Nissan сказали, что соблюдают рекомендации Росстандарта, а в Toyota «уважают стремление государства обеспечить безопасность автовладельцев» и «открыто и честно» проводят сервисные кампании.

КоммерсантЪ



