Рынок отечественных автомобилей с пробегом сократился на 4%
0

Рынок отечественных автомобилей с пробегом сократился на 4%
Декабрь 22 15:00 2016

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование российского вторичного рынка по итогам 11 месяцев 2016 года, которое охватывало легковые автомобили традиционных отечественных марок. Согласно результатам исследования, за это время объем рынка отечественных автомобилей с пробегом составил 1,46 млн единиц, показав тем самым падение на 4,1%.

авторынок

Лидерство среди таких машин на российском вторичном рынке принадлежит бренду LADA, доля которого составляет почти 28%. В количественном выражении это эквивалентно 1,33 млн перепроданных легковых автомобилей – на 3,2% меньше, чем в январе – ноябре 2015 года. Второе место, с огромным отставанием от лидера, занимает марка «ГАЗ» (48,1 тыс. шт.; -17,1%). Замыкает тройку лидеров среди отечественных брендов «УАЗ» (40,8 тыс. шт.; -2,6%).

В модельном рейтинге лидерство удерживает LADA 2114, реализация которого за отчетный период достигла 143,3 тыс. единиц, что на 0,6% больше, чем годом ранее. Второе место в рейтинге занимает LADA 2107 с показателем 134,5 тыс. перепроданных экземпляров (-11,3%). Отметим также, что эти две модели являются лидерами не только среди отечественных автомобилей, но и на всем вторичном рынке. В первую пятерку также попадают LADA 2110 (114,1 тыс. шт.; -7,1%), LADA 2170 (90,6 тыс. шт.; +12,8%) и LADA 4×4 (89,8 тыс. шт.; +0,5%).


На тему:

  Article "tagged" as:
LADA 2110LADA 2114LADA 2170Lada 4x4авто с пробегомавторынокГАЗитоги продажстатистикаУАЗ
  Категории:
Новостислайдер
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Необычный троллейбус появился в Москве

Необычный троллейбус появился в Москве 1

Штрафы для дальнобойщиков снижены

Штрафы для дальнобойщиков снижены 3

Hyundai тестирует новую водородную модель

Hyundai тестирует новую водородную модель 0

Напишите комментарий

0 Комментариев

Еще нет комментариев

You can be the one to start a conversation.

Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.