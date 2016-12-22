Рынок отечественных автомобилей с пробегом сократился на 4% 0

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ » провело исследование российского вторичного рынка по итогам 11 месяцев 2016 года, которое охватывало легковые автомобили традиционных отечественных марок. Согласно результатам исследования, за это время объем рынка отечественных автомобилей с пробегом составил 1,46 млн единиц, показав тем самым падение на 4,1%.

Лидерство среди таких машин на российском вторичном рынке принадлежит бренду LADA, доля которого составляет почти 28%. В количественном выражении это эквивалентно 1,33 млн перепроданных легковых автомобилей – на 3,2% меньше, чем в январе – ноябре 2015 года. Второе место, с огромным отставанием от лидера, занимает марка «ГАЗ» (48,1 тыс. шт.; -17,1%). Замыкает тройку лидеров среди отечественных брендов «УАЗ» (40,8 тыс. шт.; -2,6%).

В модельном рейтинге лидерство удерживает LADA 2114, реализация которого за отчетный период достигла 143,3 тыс. единиц, что на 0,6% больше, чем годом ранее. Второе место в рейтинге занимает LADA 2107 с показателем 134,5 тыс. перепроданных экземпляров (-11,3%). Отметим также, что эти две модели являются лидерами не только среди отечественных автомобилей, но и на всем вторичном рынке. В первую пятерку также попадают LADA 2110 (114,1 тыс. шт.; -7,1%), LADA 2170 (90,6 тыс. шт.; +12,8%) и LADA 4×4 (89,8 тыс. шт.; +0,5%).



