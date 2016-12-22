Рынок отечественных автомобилей с пробегом сократился на 4%

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование российского вторичного рынка по итогам 11 месяцев 2016 года, которое охватывало легковые автомобили традиционных отечественных марок. Согласно результатам исследования, за это время объем рынка отечественных автомобилей с пробегом составил 1,46 млн единиц, показав тем самым падение на 4,1%.
Лидерство среди таких машин на российском вторичном рынке принадлежит бренду LADA, доля которого составляет почти 28%. В количественном выражении это эквивалентно 1,33 млн перепроданных легковых автомобилей – на 3,2% меньше, чем в январе – ноябре 2015 года. Второе место, с огромным отставанием от лидера, занимает марка «ГАЗ» (48,1 тыс. шт.; -17,1%). Замыкает тройку лидеров среди отечественных брендов «УАЗ» (40,8 тыс. шт.; -2,6%).
В модельном рейтинге лидерство удерживает LADA 2114, реализация которого за отчетный период достигла 143,3 тыс. единиц, что на 0,6% больше, чем годом ранее. Второе место в рейтинге занимает LADA 2107 с показателем 134,5 тыс. перепроданных экземпляров (-11,3%). Отметим также, что эти две модели являются лидерами не только среди отечественных автомобилей, но и на всем вторичном рынке. В первую пятерку также попадают LADA 2110 (114,1 тыс. шт.; -7,1%), LADA 2170 (90,6 тыс. шт.; +12,8%) и LADA 4×4 (89,8 тыс. шт.; +0,5%).
amsrus.ru
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