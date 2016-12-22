Продажи китайских автомобилей в России упали на 18% 24

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ » провело исследование российского рынка новых автомобилей, которое охватывало производителей из КНР.

Согласно результатам исследования, продажи китайских автомобилей (по данным АЕБ, с учетом LCV) в ноябре 2016 года составили 2557 единиц – на 31% меньше, чем год назад. Таким образом, их реализация в России падает уже пятый месяц подряд. При этом, если рассматривать итоги продаж за 11 месяцев нынешнего года, то они достигли 28131 машины, что на 18% ниже результата годичной давности. Как следствие, этот показатель хуже, чем в среднем по рынку (-12%).

Лидером продаж среди китайских автопроизводителей в РФ остается Lifan. Так, в январе – ноябре 2016 года реализация автомобилей этой марки составила 15640 экземпляров, показав рост на 24%. В результате на долю Lifan приходится свыше половины от всего объема продаж китайских брендов на российском рынке.

На втором месте в этом рейтинге находится Chery, продажи которого за этот период составили 4469 единиц, что на 2% ниже показателя 11 месяцев 2015 года. Замыкает тройку лидеров Geely с результатом 4222 машины (-60%).

Реализация автомобилей других китайских марок за отчетный период выглядит значительно скромнее, например: DFM (1088 шт.; -3%), Brilliance (843 шт.; -18%), FAW (773 шт.), Changan (503 шт.; -11%), Zotye (264 шт.), Haima (114 шт.; -63%).



