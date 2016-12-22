Названы самые распространенные причины ДТП в Москве 58

Количество ДТП в Москве за десять лет снизилось на 45%. Такие цифры привел Центр организации дорожного движения: в 2007 году на дорогах столицы было совершено 14 939 аварий, в этом году – 8 271. Самым «популярным» нарушением названо несоблюдение дистанции – более 20%, на втором месте — несоблюдение очередности проезда перекрестков – 19%, на третьем — нарушение правил проезда пешеходных переходов – 16,5%.

Что интересно, по данным Управления ГИБДД по Москве «пьяные» аварии исчисляются единицами: 1,75 % или 27 тысяч. При этом всего в 2016 году выявлено почти полтора миллионов нарушений, совершенных водителями. Пешеходы же совершили всего 173 тысячи нарушения.

— Безопасность в Москве улучшается, — отметил заместитель начальника Управления ГИБДД по Москве полковник полиции Алексей Диокин, — 2016 стал рекордным в плане уменьшения аварийности за последние 10 лет. Для сравнения, по состоянию за 11 месяцев 2016 года в ДТП в Москве погибло 516 человек, в 2007 год – более 1100. Количество погибших сократилось более чем в два раза.

По словам Диокина, улучшилась ситуация и в плане детского травматизма.

— В этом году имело место 4 факта гибели детей в ДТП. В 2005 – 26 случаев. Если говорить по структуре дорожно-транспортной аварийности, то у нас 44% приходится на столкновение транспортных средств, 35% — наезды на пешеходов, в том числе в зоне действия пешеходных переходов. Остальные виды ДТП не превышают 10%.

Если говорить о виде транспортных средств, то каждая десятая авария – это авария с участием мотоциклиста. И хотя мотосезон в городе непродолжителен -всего с апреля по сентябрь – каждый десятый попавший в аварию в столице гибнет именно в ДТП с участием мотоцикла.

Несмотря на позитивные изменения, на 22% увеличилось число обращений москвичей в сервисные центры. На что же жалуются горожане?

— Нас спрашивают по поводу организации дорожного движения,- отметил руководитель ЦОДД Вадим Юрьев. — Люди хотят что-то уточнить, дают предложения по темам. На втором месте обращения по поводу пешеходных переходов, 27%. Еще 17% обращаются по поводу ремонта и установки дорожных знаков.

В будущем, кстати говоря, последняя цифра может вырасти – вместе с ростом зоны платной парковки. Москвичи все чаще жалуются на нагромождение знаков, ошибочную установку знаков «стоянка запрещена» и другие проблемы.

Московский Комсомолец



