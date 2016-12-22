Jetta «прокачала» комфорт и безопасность 38

Volkswagen обновил базовый набор оборудования для модели Jetta 2017 модельного года во всех комплектациях. В оснащение авто были добавлены опции, повышающие комфорт и безопасность.

Базовое оснащение комплектации Conceptline дополнено подогревом передних сидений. Модели в версиях Conceptline и Trendline теперь оснащаются боковыми подушками безопасности для передних пассажиров, шторками безопасности для защиты головы для передних и задних пассажиров и полноразмерным стальным запасным колесом. Все версии Volkswagen Jetta 2017 модельного года в стандартном оснащении имеют съемную пластиковую заглушку для защиты радиатора в зимнее время.

Кроме того, в комплектацию Trendline добавлен центральный замок с дистанционным радиоуправлением. Элементы дизайна Jetta также обновились: в комплектациях Trendline и Comfortline изменены декоративные интерьерные вставки.

Volkswagen Jetta в комплектациях Comfortline и Highline теперь имеет восемь динамиков аудиосистемы вместо четырех, также в базовое оборудование этих версий были добавлены светодиодные дневные ходовые огни.

Jetta в обновленных версиях уже доступна для заказа через официальных дилеров Volkswagen.



