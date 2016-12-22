Дальнобойщики на трассе при -64⁰С

21 декабря в 12:56
Фото: Анатолий Зоря
В данный момент мы находимся в 50 км от города Ноябрьск, Ямал. Стоим четвертые сутки из-за того, что температура на улице опустилась до минус 64 градусов. Все запасы на исходе, еда, вода, топлива едва хватит до завтрашнего утра.
Дальнобойщики под Норильском декабрь 2016.Фото: Анатолий Зоря
Как люди видят все это с экранов своих телевизоров? С экранов это выглядит так: у нас здесь разбиты лагеря, пункты обогрева, бензовозы бесплатно привозят топливо и кормят нас три раза в день. Все это ложь! На самом деле, мы стоим здесь, помогаем друг другу сами кто чем может, жжем колёса, чтобы не замерзнуть, что говорить, если здесь воду нам продают по 20 рублей литр!
До МЧС не добиться, а если кто и добился, то ответ получает один, что топливо, масло и прочее мы получим только если заплатим им! За счёт того, что наши машины ещё работают мы ещё живы. Что будет, когда к утру у нас кончится топливо одному богу известно. Правительство помогает всем! Донбассу, Сирии и прочим, а на нас тупо пытается нажиться! Тех, кто не равнодушен, прошу поддержать нас хотябы репостом и пусть все узнают, что происходит здесь на самом деле!
Дальнобойщики под Норильском декабрь 2016Фото: Анатолий Зоря
22 декабря 2016 г. в 2:31
Нет того, о чем показывают по телевидению. Жаль, что люди в наше время свято верят тому, что говорят с экрана, а честных людей, которые хотят, чтобы их всего лишь услышали службы МЧС и начали хоть что то делать, оказавшихся в реальной беде покрывают матами и называют врунами, жуликами и так далее. Не дай боже вам попасть в такую ситуацию как у нас. Храни вас бог.
22 декабря 2016 г. в 20:26
Они оказали водителям помощь в отогреве грузовиков, организовали пункт обогрева. Вобще в Ноябрьске в большинстве живут очень добрые, отзывчивые люди. Многие из них активно предлагали нам помощь. Отдельное спасибо хотелось бы выразить ребятам — активистам, Эльмару, Богдану и остальным ребятам, которые ночью 21.12.16г абсолютно безвозмездно откликнулись на просьбы о помощи. Они привезли нам газ для плиток, хлеб, воду, моторное масло на долив, привезли теплую бытовку для тех, у кого появятся проблемы с машиной и они могли переждать. Сейчас все стабилизируется, сотрудники МЧС обязались никого не бросать и идти до конца.
amsrus.ru
Сергей, послушала недавнюю Вашу передачу, где Вы представляете свои действия на посту министра транспорта. Не надо Вам становиться таким министром. Надо Вам стать премьер-министром, чтобы навести порядок не только на транспорте. Спасибо за интересные передачи на ЭМ и посты в ФБ.
КТО НЕ ЗНАЕТ, ЧТО ТАКОЕ СЕВЕРАХ, НЕ ПОЙМЁТ КАК ТАМ….
ДЕРЖИТЕСЬ, МУЖИКИ✊🏼✊🏼✊🏼✊🏼✊🏼✊🏼✊🏼✊🏼✊🏼
Нвше государство озабочено только одним: содрать деньги с населения и с дальнобойщиков в том числе. Надо же зарплату депутатам повышать, бомбы для Сирии делать, да и Игорю Ивановичу Сечину частенько не хватает на его бизнес. А тут какие-то водилы на -64! Да плевало оно на это. Спасение замерзающих -дело рук самих замерзающих (((((
Зато платонами глонассами своими заебали всех вдоску.
Проверьте информацию! Все дороги закрыты! ГИБДД уже несколько дней как перекрыло дороги между городами в ХМАО и ЯНАО!
Вы ссылки видели? Человек пишет сам находясь там!
Я и нахожусь в Сургуте, нам грузовик с грузом не пустили на трассу! МЧС все машины с трасс убрали и больше никого не пускают! Поэтому ваша новость и удивила сильно
Dmitry Goncharov Очень много у нас конспирологов… Вот и спросите Анатолия из Омска — что ж он фабрикует то!
— 64, ничего себе. Где такой мороз ?
Т.е. их КамАЗ, который они ПО ИДЕЕ готовили ДЛЯ СЕБЯ к поездкам в этот регион в этих метеоусловиях, не может передвигаться, а у МЧС ВОЛШЕБНЫЙ КамАЗ, который сейчас прискачет на волшебной солярке из волшебной бочки? И что МЧС будет делать? Резко сделает в регионе +25? Мужики поехали зарабатывать. В цену рейса вложили все риски. Кто не вложил — сам себе злобный Буратина. Сейчас они вляпались и виноваты все вокруг, но только не они сами. Соляру бензином разбавлять СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ (!!!) они не могут, масла соответствующие заранее не залили и т.п.
Их отцы на МАЗ-500 почти без отопителя этот регион начинали осваивать. Высоцкий про эти рейсы песню написал. А сейчас обидно за профессию. Цену водителя во всех смыслах опустили до плинтуса, квалификацию тоже.
Согласен на 100%. Бросай фуру и на попутке в тепло и цивилизацию. Не хочешь бросать- вини только себя, при чём здесь МЧС.
Вот Сирия тут причём? До этого Донбасс с Крымом. Задрали узколобые. Все вам блять Путин виноват? Вопрос другой. А какого хера ты в соцсети жалуешься? Ты дальнобой? Есть контора? Пусть решает. Нет конторы? А где ваше сообщество/профсоюз/артель? Некому за вас голос на местах поднять. Херли скулить по углам. Но нет же… Плохо- скулим/жалуемся. Хорошо- каждый за себя, нахер все эти артели, ещё и взносы плати. Нахуй со своими жалобами. Вам что обязаны? С какого? Расслабились. Как блять рыбаки на льдине. Оттепель- не хер на лёд лезть. Прогноз за 50-60С — сиди дома. Ну вы ж блять крутые, бабло надо рубить.
Ясень перец, что я утрирую, но в целом где-то так по больнице.)))
Это домкрат а мне показалось маленькая смерть пришла
Кто заставил этих дебилов идти в рейс, при такой погоде? Правительство? Путин? Или собственная глупость?
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=407675789571683&id=100009877956247
Просто один » член» написал другой подхватил.
Ребят, я, может, чего-то не понимаю, но какой смысл жечь покрышки, если кругом лес? Дальнобои не знают, как костер разжечь, чтобы реально не замерзнуть? Будут прыгать вокруг горящей резины? Ее надолго хватит? В остальном я ни бе ни ме, но объясните мне вот это кто-нибудь!
На Калыме раньше на машинах выхлопную трубу пропускали через топливный бак и так подогревалась соляра.
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