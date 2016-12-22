Дальнобойщики на трассе при -64⁰С 1 472

Народ! Посмотрите, как наше правительство оказывает помощь водителям — дальнобойщикам!

В данный момент мы находимся в 50 км от города Ноябрьск, Ямал. Стоим четвертые сутки из-за того, что температура на улице опустилась до минус 64 градусов. Все запасы на исходе, еда, вода, топлива едва хватит до завтрашнего утра.

Как люди видят все это с экранов своих телевизоров? С экранов это выглядит так: у нас здесь разбиты лагеря, пункты обогрева, бензовозы бесплатно привозят топливо и кормят нас три раза в день. Все это ложь! На самом деле, мы стоим здесь, помогаем друг другу сами кто чем может, жжем колёса, чтобы не замерзнуть, что говорить, если здесь воду нам продают по 20 рублей литр!

До МЧС не добиться, а если кто и добился, то ответ получает один, что топливо, масло и прочее мы получим только если заплатим им! За счёт того, что наши машины ещё работают мы ещё живы. Что будет, когда к утру у нас кончится топливо одному богу известно. Правительство помогает всем! Донбассу, Сирии и прочим, а на нас тупо пытается нажиться! Тех, кто не равнодушен, прошу поддержать нас хотябы репостом и пусть все узнают, что происходит здесь на самом деле!

Ребят, это специально для тех, кто обзывает меня жуликом, вруном и так далее, на видео видно, что у нас тут происходит.

Нет того, о чем показывают по телевидению. Жаль, что люди в наше время свято верят тому, что говорят с экрана, а честных людей, которые хотят, чтобы их всего лишь услышали службы МЧС и начали хоть что то делать, оказавшихся в реальной беде покрывают матами и называют врунами, жуликами и так далее. Не дай боже вам попасть в такую ситуацию как у нас. Храни вас бог.



Уважаемые! Сегодня службы МЧС начали предпринимать меры действия.

Они оказали водителям помощь в отогреве грузовиков, организовали пункт обогрева. Вобще в Ноябрьске в большинстве живут очень добрые, отзывчивые люди. Многие из них активно предлагали нам помощь. Отдельное спасибо хотелось бы выразить ребятам — активистам, Эльмару, Богдану и остальным ребятам, которые ночью 21.12.16г абсолютно безвозмездно откликнулись на просьбы о помощи. Они привезли нам газ для плиток, хлеб, воду, моторное масло на долив, привезли теплую бытовку для тех, у кого появятся проблемы с машиной и они могли переждать. Сейчас все стабилизируется, сотрудники МЧС обязались никого не бросать и идти до конца.

Спасибо всем не равнодушным к нашей проблеме, дай бог здоровья вам и вашим близким!



