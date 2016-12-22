Дальнобойщики на трассе при -64⁰С
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Декабрь 22 20:40 2016

Народ! Посмотрите, как наше правительство оказывает помощь водителям — дальнобойщикам!

21 декабря в 12:56
Дальнобойщики под Норильском декабрь 2016

Фото: Анатолий Зоря

Дальнобойщики под Норильском декабрь 2016

Фото: Анатолий Зоря

В данный момент мы находимся в 50 км от города Ноябрьск, Ямал. Стоим четвертые сутки из-за того, что температура на улице опустилась до минус 64 градусов. Все запасы на исходе, еда, вода, топлива едва хватит до завтрашнего утра.

Дальнобойщики под Норильском декабрь 2016

Фото: Анатолий Зоря

Дальнобойщики под Норильском декабрь 2016

Дальнобойщики под Норильском декабрь 2016.
Фото: Анатолий Зоря

Как люди видят все это с экранов своих телевизоров? С экранов это выглядит так: у нас здесь разбиты лагеря, пункты обогрева, бензовозы бесплатно привозят топливо и кормят нас три раза в день. Все это ложь! На самом деле, мы стоим здесь, помогаем друг другу сами кто чем может, жжем колёса, чтобы не замерзнуть, что говорить, если здесь воду нам продают по 20 рублей литр!

Дальнобойщики под Норильском декабрь 2016

Фото: Анатолий Зоря

До МЧС не добиться, а если кто и добился, то ответ получает один, что топливо, масло и прочее мы получим только если заплатим им! За счёт того, что наши машины ещё работают мы ещё живы. Что будет, когда к утру у нас кончится топливо одному богу известно. Правительство помогает всем! Донбассу, Сирии и прочим, а на нас тупо пытается нажиться! Тех, кто не равнодушен, прошу поддержать нас хотябы репостом и пусть все узнают, что происходит здесь на самом деле!

Дальнобойщики под Норильском декабрь 2016

Дальнобойщики под Норильском декабрь 2016
Фото: Анатолий Зоря

22 декабря 2016 г. в 2:31

Ребят, это специально для тех, кто обзывает меня жуликом, вруном и так далее, на видео видно, что у нас тут происходит.

Нет того, о чем показывают по телевидению. Жаль, что люди в наше время свято верят тому, что говорят с экрана, а честных людей, которые хотят, чтобы их всего лишь услышали службы МЧС и начали хоть что то делать, оказавшихся в реальной беде покрывают матами и называют врунами, жуликами и так далее. Не дай боже вам попасть в такую ситуацию как у нас. Храни вас бог.

22 декабря 2016 г. в 20:26

Уважаемые! Сегодня службы МЧС начали предпринимать меры действия.

Они оказали водителям помощь в отогреве грузовиков, организовали пункт обогрева. Вобще в Ноябрьске в большинстве живут очень добрые, отзывчивые люди. Многие из них активно предлагали нам помощь. Отдельное спасибо хотелось бы выразить ребятам — активистам, Эльмару, Богдану и остальным ребятам, которые ночью 21.12.16г абсолютно безвозмездно откликнулись на просьбы о помощи. Они привезли нам газ для плиток, хлеб, воду, моторное масло на долив, привезли теплую бытовку для тех, у кого появятся проблемы с машиной и они могли переждать. Сейчас все стабилизируется, сотрудники МЧС обязались никого не бросать и идти до конца.

Спасибо всем не равнодушным к нашей проблеме, дай бог здоровья вам и вашим близким!


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  Article "tagged" as:
дальнобойщикиморозМЧС
  Категории:
Организация дорожного движенияслайдерСобытия
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AMSRUS
AMSRUS

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18 комментариев

  1. Galina Slama
    Декабрь 22, 20:52 #1 Galina Slama

    Сергей, послушала недавнюю Вашу передачу, где Вы представляете свои действия на посту министра транспорта. Не надо Вам становиться таким министром. Надо Вам стать премьер-министром, чтобы навести порядок не только на транспорте. Спасибо за интересные передачи на ЭМ и посты в ФБ.

  2. Prokhor Andreev
    Декабрь 22, 21:04 #2 Prokhor Andreev

    КТО НЕ ЗНАЕТ, ЧТО ТАКОЕ СЕВЕРАХ, НЕ ПОЙМЁТ КАК ТАМ….
    ДЕРЖИТЕСЬ, МУЖИКИ✊🏼✊🏼✊🏼✊🏼✊🏼✊🏼✊🏼✊🏼✊🏼

  3. Elena Konovalova
    Декабрь 22, 21:05 #3 Elena Konovalova

    Нвше государство озабочено только одним: содрать деньги с населения и с дальнобойщиков в том числе. Надо же зарплату депутатам повышать, бомбы для Сирии делать, да и Игорю Ивановичу Сечину частенько не хватает на его бизнес. А тут какие-то водилы на -64! Да плевало оно на это. Спасение замерзающих -дело рук самих замерзающих (((((

  4. Evgen Bortnikov
    Декабрь 22, 21:36 #4 Evgen Bortnikov

    Зато платонами глонассами своими заебали всех вдоску.

  5. Dmitry Goncharov
    Декабрь 22, 22:10 #5 Dmitry Goncharov

    Проверьте информацию! Все дороги закрыты! ГИБДД уже несколько дней как перекрыло дороги между городами в ХМАО и ЯНАО!

    • AMSRUS
      Декабрь 22, 22:36 AMSRUS

      Вы ссылки видели? Человек пишет сам находясь там!

    • Dmitry Goncharov
      Декабрь 22, 22:43 Dmitry Goncharov

      Я и нахожусь в Сургуте, нам грузовик с грузом не пустили на трассу! МЧС все машины с трасс убрали и больше никого не пускают! Поэтому ваша новость и удивила сильно

    • AMSRUS
      Декабрь 22, 22:47 AMSRUS

      Dmitry Goncharov Очень много у нас конспирологов… Вот и спросите Анатолия из Омска — что ж он фабрикует то!

  6. Алексей Попков
    Декабрь 22, 22:39 #6 Алексей Попков

    — 64, ничего себе. Где такой мороз ?

  7. Алексей Филиппов
    Декабрь 22, 22:40 #7 Алексей Филиппов

    Т.е. их КамАЗ, который они ПО ИДЕЕ готовили ДЛЯ СЕБЯ к поездкам в этот регион в этих метеоусловиях, не может передвигаться, а у МЧС ВОЛШЕБНЫЙ КамАЗ, который сейчас прискачет на волшебной солярке из волшебной бочки? И что МЧС будет делать? Резко сделает в регионе +25? Мужики поехали зарабатывать. В цену рейса вложили все риски. Кто не вложил — сам себе злобный Буратина. Сейчас они вляпались и виноваты все вокруг, но только не они сами. Соляру бензином разбавлять СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ (!!!) они не могут, масла соответствующие заранее не залили и т.п.
    Их отцы на МАЗ-500 почти без отопителя этот регион начинали осваивать. Высоцкий про эти рейсы песню написал. А сейчас обидно за профессию. Цену водителя во всех смыслах опустили до плинтуса, квалификацию тоже.

    • Михаил Волков
      Декабрь 22, 22:58 Михаил Волков

      Согласен на 100%. Бросай фуру и на попутке в тепло и цивилизацию. Не хочешь бросать- вини только себя, при чём здесь МЧС.

  8. Alex Boroda
    Декабрь 22, 23:25 #8 Alex Boroda

    Вот Сирия тут причём? До этого Донбасс с Крымом. Задрали узколобые. Все вам блять Путин виноват? Вопрос другой. А какого хера ты в соцсети жалуешься? Ты дальнобой? Есть контора? Пусть решает. Нет конторы? А где ваше сообщество/профсоюз/артель? Некому за вас голос на местах поднять. Херли скулить по углам. Но нет же… Плохо- скулим/жалуемся. Хорошо- каждый за себя, нахер все эти артели, ещё и взносы плати. Нахуй со своими жалобами. Вам что обязаны? С какого? Расслабились. Как блять рыбаки на льдине. Оттепель- не хер на лёд лезть. Прогноз за 50-60С — сиди дома. Ну вы ж блять крутые, бабло надо рубить.
    Ясень перец, что я утрирую, но в целом где-то так по больнице.)))

  9. Aleksandr Yuskevich
    Декабрь 22, 23:27 #9 Aleksandr Yuskevich

    Это домкрат а мне показалось маленькая смерть пришла

  10. Baranov Maxim
    Декабрь 22, 23:29 #10 Baranov Maxim

    Кто заставил этих дебилов идти в рейс, при такой погоде? Правительство? Путин? Или собственная глупость?

  11. Dmitry Boretsky
    Декабрь 22, 23:55 #11 Dmitry Boretsky

    https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=407675789571683&id=100009877956247

  12. Dmitry Boretsky
    Декабрь 22, 23:56 #12 Dmitry Boretsky

    Просто один » член» написал другой подхватил.

  13. Анна Шаронова
    Декабрь 23, 00:59 #13 Анна Шаронова

    Ребят, я, может, чего-то не понимаю, но какой смысл жечь покрышки, если кругом лес? Дальнобои не знают, как костер разжечь, чтобы реально не замерзнуть? Будут прыгать вокруг горящей резины? Ее надолго хватит? В остальном я ни бе ни ме, но объясните мне вот это кто-нибудь!

  14. Viktor Kotkovets
    Декабрь 23, 01:10 #14 Viktor Kotkovets

    На Калыме раньше на машинах выхлопную трубу пропускали через топливный бак и так подогревалась соляра.

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