Автострахование в России отстает от других стран по уровню развития клиентского сервиса 16

Новые результаты ежегодного исследования Teleperformance, которое проводилось в 11 странах на основе 130 000 интервью с клиентами компаний в целом ряде индустрий, показала, что российские клиенты недовольны клиентским сервисом автостраховых компаний – индекс удовлетворенности последним обращением составил 7.4 балла из 10. Это один из самых низких результатов среди всех стран, где проводилось исследование. Ниже показатель был отмечен только в ОАЭ – 7.3. Средний индекс удовлетворенности клиентским сервисом в этой индустрии в мире составил 8.1, а самый высокий – 8.6 балла в США.

Результаты автостраховых компаний также оказались одними из самых низких в России среди других индустрий. Ниже клиентский сервис оценивался только в области коммунальных услуг – в 6.8 балла.

По данным исследования, за прошедший год 71% опрошенных в России обращались в контакт-центр автостраховых компаний, и 29% из них остались недовольны результатом. В качестве причин недовольства чаще всего называли долгие сроки решения вопроса (33%), недостаточный профессионализм сотрудников контакт-центра (18%), а также отсутствие решения вопроса как такового (17%). 17% опрошенных также ссылались на долгое время ожидания ответа оператора.

Для сравнения, в среднем по миру лишь 16% клиентов выражали недовольство после обращения в контакт-центр автостраховых компаний. В тройку наиболее распространенных причин вошли долгие сроки решения вопроса (27%), долгое время ожидания ответа оператора (22%) и отсутствие решения вопроса вообще (19%).

Помимо общих впечатлений опрошенные поделились оценкой отдельных составляющих клиентского сервиса. Так, ниже, чем в среднем по миру, оценивались общий профессионализм операторов контакт-центра, качество предоставляемой информации, полнота информации о клиенте и его предыдущих обращениях в компанию и сроки предоставления ответа. Кроме того, оказалось, что российские автовладельцы меньше всего удовлетворены временем ожидания ответа оператора.

Представители поколения, родившегося в конце 1980 – начале 1990 годов, оказались в России самыми требовательными клиентами и поставили самые низкие оценки как клиентскому сервису в целом, так и его отдельным составляющим.

«Результаты исследования Teleperformance говорят о том, что российские автостраховые компании обладают значительным потенциалом роста за счет развития клиентского сервиса. Впечатления от обращения в компанию становится все более важным фактором, который не только влияет на потребительское поведение, но и нередко получает огласку в социальных сетях и в ближнем кругу. Это особенно важно в случае с миллениалами, которые становятся в России все более активной и заметной группой клиентов, и при этом предъявляют самые высокие требования к сервису», — отметил Роман Франтов, директор по развитию бизнеса Teleperformance Russia Group.

Исследование проводилось CX Lab – собственной исследовательской лабораторией компании Teleperformance, измеряющей уровень клиентского сервиса в различных индустриях. В рамках исследования оценивался общий уровень удовлетворенности клиентов товарами и услугами компаний на различных рынках, готовность рекомендовать их друзьям и близким и оставаться в числе клиентов в перспективе. При изучении клиентского опыта оценивался клиентский сервис в целом и его отдельные составляющие.



