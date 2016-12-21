В 2017 году в Россию запретят ввозить иномарки 709

С первого дня нового года на территорию Российской Федерации нельзя будет ввезти иномарку, не оборудованную системой ЭРА-ГЛОНАСС, а также специальной кнопкой «SOS», выведенной на переднюю панель. Законодательное требование серьезно ограничивает импорт иномарок с пробегом, сообщает издание Planet Today .

Начиная с первого января 2017-го года, в паспорте транспортного средства должна присутствовать информация о модуле ЭРА-ГЛОНАСС. Требование, как особенно отмечают в таможенной службе, распространяется не только на новые автомобили, но и на подержанные транспортные средства.

Соответствующие ограничения, как комментируют новость компетентные специалисты, фактически прекращает импорт автомобилей с пробегом на территорию России. Либо же делает его сопряженным со значительными расходами и трудностями. Отсутствие системы ЭРА-ГЛОНАСС и кнопки «SOS» подразумевает невозможность выдачи ПТС такому автомобилю.

Эксперты отмечают, что новый техрегламент Таможенного союза, в котором прописаны соответствующие требования, будет действовать не только в России, но и в Казахстане и Республике Беларусь.



