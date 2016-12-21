В 2017 году в Россию запретят ввозить иномарки

С первого дня нового года на территорию Российской Федерации нельзя будет ввезти иномарку, не оборудованную системой ЭРА-ГЛОНАСС, а также специальной кнопкой «SOS», выведенной на переднюю панель. Законодательное требование серьезно ограничивает импорт иномарок с пробегом, сообщает издание Planet Today.
Начиная с первого января 2017-го года, в паспорте транспортного средства должна присутствовать информация о модуле ЭРА-ГЛОНАСС. Требование, как особенно отмечают в таможенной службе, распространяется не только на новые автомобили, но и на подержанные транспортные средства.
Соответствующие ограничения, как комментируют новость компетентные специалисты, фактически прекращает импорт автомобилей с пробегом на территорию России. Либо же делает его сопряженным со значительными расходами и трудностями. Отсутствие системы ЭРА-ГЛОНАСС и кнопки «SOS» подразумевает невозможность выдачи ПТС такому автомобилю.
Эксперты отмечают, что новый техрегламент Таможенного союза, в котором прописаны соответствующие требования, будет действовать не только в России, но и в Казахстане и Республике Беларусь.
amsrus.ru
Доколе!!!!!!?
Как имели всю страну,так и имеют)),только в более жесткой форме!
Это пока «цветочки» …
Пидорасы, сэр!
Ага, вот и асимметричный ответ на убийство посла. Осталось только открыть интеллектуальный оффшор в Крыму и можно ждать уже какой-то реакции запада.
Реакций, полагаю, будет слегка удивление хмыканье…
какие бля им кнопки нужно?Че за дураки?
….»на вторичке» цены на уже ввезенные Иномарки вырастут
Где же у него кнопка????)))
простите за неграмотность? а что такое кнопка SOS? зачем она и кому отсылает свои сигналы? (как же я до этого жила…)
А кнопку вызова президента ,чтобы Ему позвонить
Прощайте, правильные автомобили. Патриот форева !
А на Жигули тоже будут ставить? …
Уже ставят
Нафига ?
Вовремя я приобрёл автомобильчик однако…
Да старая тема, откладывали раз уже эти меры, к этому и шло. Заботиться о нас единая Россия). Вроде эта одна из причин ухода Опеля с рынка. В России только одна лаборатория в Самаре которая сертифицирует эту хрень, а за сертификацию одной модели просят чуть больше 200 тыс евро. Когда ж они суки надеяться то?
Наедятся ? )
Привет Наиль, все верно!
Наедятся, наворуются)
Сами по себе? Никогда.
А с другой стороны,что такое 200 тыс евро для автоконцерна,так,копейки
У нас упавший самолет в 50 км от аэродрома полгода ищут…
Отложили вопрос до 2018 года. ЭРА-ГЛОНАСС не успевает…
Там же ещё 2 машины нужно на краш-тест предоставить((( за счёт автопроизводителя. Бентли и Роллс-Ройс недовольны…
Говорил же, «пид…ры»!
Кому Глонас принадлежит он чей родственник ?
Вроде этот сос супер кнопка что ли ??? Вроде все супер осталось эту кнопку внедрить и все идиотизм
нельзя ли еще одну кнопочку присобачить «и когда же вы, гады, подавитесь?»
Очередному ротенбергу нужна компенсация в связи с новыми санкциями? Эти никогда не нажрутся.
Скорее всего, Пригожину.
Ненавижу гадов.
Что ещё за хуйню придумали наши иждивенцы!
ебланатизм крепчает…
народ получайте гражданство в соседних государствах — не парьтесь покупайте там отличные подержанные иномарки и велкам, временный ввоз на год и все дела))) гражданство в соседнем государстве обойдется дешевле любой растаможки я купил 3-х литровую Тойтоу и растаможка в соседнем государстве стала в 200 баксов а тут обошлась бы в 15 000 евро)))
может я чего-то не понимаю, но чтоб принимать подобные законопроекты для импортных поставок, надо, чтобы свои же разработки обладали подобными навыками. а то получается, что иномарку без «СОС» ввозить нельзя, но при этом на отечественном автопроме такая система так же отсутствует.
а можно эту беду потом выкусить нахрен?!
За взятку в мордор можно ввести даже атомную бомбу!
Вторым этапом, заставят все существующие автомобили дооборудовать эрой-глонасс…
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