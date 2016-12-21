В 2017 году в Россию запретят ввозить иномарки
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В 2017 году в Россию запретят ввозить иномарки
Декабрь 21 19:00 2016

С первого дня нового года на территорию Российской Федерации нельзя будет ввезти иномарку, не оборудованную системой ЭРА-ГЛОНАСС, а также специальной кнопкой «SOS», выведенной на переднюю панель. Законодательное требование серьезно ограничивает импорт иномарок с пробегом, сообщает издание Planet Today.

Начиная с первого января 2017-го года, в паспорте транспортного средства должна присутствовать информация о модуле ЭРА-ГЛОНАСС. Требование, как особенно отмечают в таможенной службе, распространяется не только на новые автомобили, но и на подержанные транспортные средства.

Авторынок

Соответствующие ограничения, как комментируют новость компетентные специалисты, фактически прекращает импорт автомобилей с пробегом на территорию России. Либо же делает его сопряженным со значительными расходами и трудностями. Отсутствие системы ЭРА-ГЛОНАСС и кнопки «SOS» подразумевает невозможность выдачи ПТС такому автомобилю.

Эксперты отмечают, что новый техрегламент Таможенного союза, в котором прописаны соответствующие требования, будет действовать не только в России, но и в Казахстане и Республике Беларусь.


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40 комментариев

  1. Дмитрий Тришкин
    Декабрь 21, 19:13 #1 Дмитрий Тришкин

    Доколе!!!!!!?

  2. Vyacheslav Shesterin
    Декабрь 21, 19:24 #2 Vyacheslav Shesterin

    Как имели всю страну,так и имеют)),только в более жесткой форме!

    • Владимир Ревин
      Декабрь 22, 06:09 Владимир Ревин

      Это пока «цветочки» …

  3. Evgen Bortnikov
    Декабрь 21, 19:30 #3 Evgen Bortnikov

    Пидорасы, сэр!

  4. Leonid Patskevich
    Декабрь 21, 19:32 #4 Leonid Patskevich

    Ага, вот и асимметричный ответ на убийство посла. Осталось только открыть интеллектуальный оффшор в Крыму и можно ждать уже какой-то реакции запада.

    • Igor Gubar
      Декабрь 21, 21:51 Igor Gubar

      Реакций, полагаю, будет слегка удивление хмыканье…

  5. Дмитрий Лельчук
    Декабрь 21, 19:36 #5 Дмитрий Лельчук

    какие бля им кнопки нужно?Че за дураки?

  6. Dmitry Caesar
    Декабрь 21, 19:45 #6 Dmitry Caesar

    ….»на вторичке» цены на уже ввезенные Иномарки вырастут

  7. Денис Бузенков
    Декабрь 21, 19:47 #7 Денис Бузенков

    Где же у него кнопка????)))

  8. Olga Svistunova
    Декабрь 21, 20:04 #8 Olga Svistunova

    простите за неграмотность? а что такое кнопка SOS? зачем она и кому отсылает свои сигналы? (как же я до этого жила…)

  9. Den Savkin
    Декабрь 21, 20:10 #9 Den Savkin

    А кнопку вызова президента ,чтобы Ему позвонить

  10. Mikhail Bogolepov
    Декабрь 21, 20:33 #10 Mikhail Bogolepov

    Прощайте, правильные автомобили. Патриот форева !

  11. Дмитрий Федоров
    Декабрь 21, 20:41 #11 Дмитрий Федоров

    А на Жигули тоже будут ставить? …

    • Artem Mal'tsev
      Декабрь 21, 20:42 Artem Mal'tsev

      Уже ставят

    • Дмитрий Лельчук
      Декабрь 22, 05:08 Дмитрий Лельчук

      Нафига ?

  12. Artem Mal'tsev
    Декабрь 21, 20:43 #12 Artem Mal'tsev

    Вовремя я приобрёл автомобильчик однако…

  13. Nikolay Kozlov
    Декабрь 21, 20:47 #13 Nikolay Kozlov

    Да старая тема, откладывали раз уже эти меры, к этому и шло. Заботиться о нас единая Россия). Вроде эта одна из причин ухода Опеля с рынка. В России только одна лаборатория в Самаре которая сертифицирует эту хрень, а за сертификацию одной модели просят чуть больше 200 тыс евро. Когда ж они суки надеяться то?

    • Neil Valiulin
      Декабрь 21, 21:50 Neil Valiulin

      Наедятся ? )

    • Nikolay Kozlov
      Декабрь 21, 21:51 Nikolay Kozlov

      Привет Наиль, все верно!

    • Nikolay Kozlov
      Декабрь 21, 21:52 Nikolay Kozlov

      Наедятся, наворуются)

    • Sergey Kuzmichev
      Декабрь 21, 22:52 Sergey Kuzmichev

      Сами по себе? Никогда.

    • Максим Комаров
      Декабрь 22, 07:27 Максим Комаров

      А с другой стороны,что такое 200 тыс евро для автоконцерна,так,копейки

  14. Roman Aristarkhovich Kazantsev
    Декабрь 21, 20:54 #14 Roman Aristarkhovich Kazantsev

    У нас упавший самолет в 50 км от аэродрома полгода ищут…

  15. Сергей Закройщиков
    Декабрь 21, 21:06 #15 Сергей Закройщиков

    Отложили вопрос до 2018 года. ЭРА-ГЛОНАСС не успевает…

    • Сергей Закройщиков
      Декабрь 21, 21:55 Сергей Закройщиков

      Там же ещё 2 машины нужно на краш-тест предоставить((( за счёт автопроизводителя. Бентли и Роллс-Ройс недовольны…

  16. Ilya Fedotov
    Декабрь 21, 21:06 #16 Ilya Fedotov

    Говорил же, «пид…ры»!

  17. Roman Shafigullin
    Декабрь 21, 21:07 #17 Roman Shafigullin
  18. Вершинин Вячеслав
    Декабрь 21, 21:08 #18 Вершинин Вячеслав

    Кому Глонас принадлежит он чей родственник ?

  19. Арут Нагдалян
    Декабрь 21, 21:26 #19 Арут Нагдалян

    Вроде этот сос супер кнопка что ли ??? Вроде все супер осталось эту кнопку внедрить и все идиотизм

  20. Vitaly Grozny
    Декабрь 21, 21:45 #20 Vitaly Grozny

    нельзя ли еще одну кнопочку присобачить «и когда же вы, гады, подавитесь?»

  21. Vitaly Riabov
    Декабрь 21, 22:01 #21 Vitaly Riabov

    Очередному ротенбергу нужна компенсация в связи с новыми санкциями? Эти никогда не нажрутся.

    • Vitaly Riabov
      Декабрь 21, 23:04 Vitaly Riabov

      Скорее всего, Пригожину.

  22. Вадим Переделкин
    Декабрь 21, 22:45 #22 Вадим Переделкин

    Ненавижу гадов.

  23. Анатолий Бердников
    Декабрь 21, 22:48 #23 Анатолий Бердников

    Что ещё за хуйню придумали наши иждивенцы!

  24. Aha Gorets
    Декабрь 21, 22:57 #24 Aha Gorets

    ебланатизм крепчает…

  25. Aha Gorets
    Декабрь 21, 23:00 #25 Aha Gorets

    народ получайте гражданство в соседних государствах — не парьтесь покупайте там отличные подержанные иномарки и велкам, временный ввоз на год и все дела))) гражданство в соседнем государстве обойдется дешевле любой растаможки я купил 3-х литровую Тойтоу и растаможка в соседнем государстве стала в 200 баксов а тут обошлась бы в 15 000 евро)))

  26. Иван Журавлев
    Декабрь 21, 23:46 #26 Иван Журавлев

    может я чего-то не понимаю, но чтоб принимать подобные законопроекты для импортных поставок, надо, чтобы свои же разработки обладали подобными навыками. а то получается, что иномарку без «СОС» ввозить нельзя, но при этом на отечественном автопроме такая система так же отсутствует.

  27. Dmitry Kuznetsov
    Декабрь 22, 00:38 #27 Dmitry Kuznetsov

    а можно эту беду потом выкусить нахрен?!

  28. Sergey Usychenko
    Декабрь 22, 01:23 #28 Sergey Usychenko

    За взятку в мордор можно ввести даже атомную бомбу!

  29. Владимир Ревин
    Декабрь 22, 06:08 #29 Владимир Ревин

    Вторым этапом, заставят все существующие автомобили дооборудовать эрой-глонасс…

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