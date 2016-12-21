УАЗ объявил стоимость УАЗ ПАТРИОТ WORLD OF TANKS EDITION
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УАЗ объявил стоимость УАЗ ПАТРИОТ WORLD OF TANKS EDITION
Декабрь 21 20:40 2016

Специальная версия УАЗ ПАТРИОТ выпущена совместно с компанией Wargaming и посвящена одной из самых  известных компьютерных игр WORLD OF TANKS. Автомобиль УАЗ ПАТРИОТ WORLD OF TANKS EDITION представлен в топовой комплектации «Стиль», которая выгодно выделяется новым мультифункциональным рулевым колесом, климат-контролем, системой ESP, сенсорным экраном с мультимедийной и навигационной системами, камерой заднего вида с передними и задними датчиками парковки, а также полным набором зимних опций: подогрев передних и задних сидений, обогрев рулевого колеса и электроподогрев всей поверхности лобового стекла.

УАЗ ПАТРИОТ WORLD OF TANKS EDITION

УАЗ ПАТРИОТ WORLD OF TANKS EDITION выпущен с премиальной кожаной отделкой передних и задних сидений со специальными вставками. Центральная часть сидений вместе с подголовниками выполнена из натуральной кожи эксклюзивного цвета «коньяк», а также дополнена  фирменной символикой WORLD OF TANKS и стильной строчкой. Оригинальный интерьер автомобиля дополняет кожаная отделка козырька приборной панели, а также чехлов рукояток КПП, стояночного тормоза и переднего центрального подлокотника с кожаной отделкой цвета «коньяк» со строчкой. Кроме того, на двери багажного отделения автомобиля размещен шильд WORLD OF TANKS, обозначающий специальную комплектацию. Также при включении зажигания, на экране мультимедиа системы загорается логотип игры WORLD OF TANKS и фирменное приветствие.

УАЗ ПАТРИОТ WORLD OF TANKS

Дизайн специальной версии УАЗ ПАТРИОТ отражает в себе мощность и уверенность, надежность и безопасность. Оригинальную внешность автомобиля можно будет подчеркнуть специальными легкосплавными дисками 18”, отличающимися эффектным дизайном, а также внешним тюнингом с изображением советских танков, которые будут доступны как опции для заказа покупателей в официальных дилерских центрах УАЗ.

УАЗ ПАТРИОТ WORLD OF TANKS

Стоимость спецверсии УАЗ ПАТРИОТ WORLD OF TANKS EDITION составит 1 149 000 рублей. Каждый покупатель автомобиля УАЗ ПАТРИОТ WORLD OF TANKS EDITION получит в качестве подарка танк КВ-5 и 180 дней премиум аккаунта. В официальных дилерских центрах и интернет-магазине УАЗ будет также представлена специальная линейка аксессуаров WORLD OF TANKS EDITION.


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AMSRUS
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9 комментариев

  1. Лазарь Лазарев
    Декабрь 21, 20:54 #1 Лазарь Лазарев

    За это говно лимон,которое развалится через месяц,сгниет через год,да никогда!

  2. Den Savkin
    Декабрь 21, 21:05 #2 Den Savkin

    Че то патриоты из думы их не покупают,а людям втюхивают это нано-говно по космической цене.как говно не назови оно как Гелендваген не поедет

  3. Eduard Shilgevorkian-Minasian
    Декабрь 21, 21:11 #3 Eduard Shilgevorkian-Minasian

    Когда появится презерватив с world of tanks он тоже будет дорогой!

  4. михаил отрешко
    Декабрь 21, 21:41 #4 михаил отрешко

    УАЗ — Меняюсь, но остаюсь говном.

  5. Artur Kazarov
    Декабрь 21, 21:43 #5 Artur Kazarov

    Такова цена рублей в неконкурентной экономике.

  6. Nikolay Teplyakov
    Декабрь 21, 22:56 #6 Nikolay Teplyakov
  7. Evgen Bortnikov
    Декабрь 21, 23:11 #7 Evgen Bortnikov

    Надёжность это не про него.

    • Roman Rolan
      Декабрь 22, 09:44 Roman Rolan

      Да и качество кузова ужасное, метал как фольга, гниёт.

    • Mihail Mischek
      Декабрь 22, 13:37 Mihail Mischek

      И пушка слабовата . Зато какие яркие фары

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