УАЗ объявил стоимость УАЗ ПАТРИОТ WORLD OF TANKS EDITION 374

Специальная версия УАЗ ПАТРИОТ выпущена совместно с компанией Wargaming и посвящена одной из самых известных компьютерных игр WORLD OF TANKS. Автомобиль УАЗ ПАТРИОТ WORLD OF TANKS EDITION представлен в топовой комплектации «Стиль», которая выгодно выделяется новым мультифункциональным рулевым колесом, климат-контролем, системой ESP, сенсорным экраном с мультимедийной и навигационной системами, камерой заднего вида с передними и задними датчиками парковки, а также полным набором зимних опций: подогрев передних и задних сидений, обогрев рулевого колеса и электроподогрев всей поверхности лобового стекла.

УАЗ ПАТРИОТ WORLD OF TANKS EDITION выпущен с премиальной кожаной отделкой передних и задних сидений со специальными вставками. Центральная часть сидений вместе с подголовниками выполнена из натуральной кожи эксклюзивного цвета «коньяк», а также дополнена фирменной символикой WORLD OF TANKS и стильной строчкой. Оригинальный интерьер автомобиля дополняет кожаная отделка козырька приборной панели, а также чехлов рукояток КПП, стояночного тормоза и переднего центрального подлокотника с кожаной отделкой цвета «коньяк» со строчкой. Кроме того, на двери багажного отделения автомобиля размещен шильд WORLD OF TANKS, обозначающий специальную комплектацию. Также при включении зажигания, на экране мультимедиа системы загорается логотип игры WORLD OF TANKS и фирменное приветствие.

Дизайн специальной версии УАЗ ПАТРИОТ отражает в себе мощность и уверенность, надежность и безопасность. Оригинальную внешность автомобиля можно будет подчеркнуть специальными легкосплавными дисками 18”, отличающимися эффектным дизайном, а также внешним тюнингом с изображением советских танков, которые будут доступны как опции для заказа покупателей в официальных дилерских центрах УАЗ.

Стоимость спецверсии УАЗ ПАТРИОТ WORLD OF TANKS EDITION составит 1 149 000 рублей. Каждый покупатель автомобиля УАЗ ПАТРИОТ WORLD OF TANKS EDITION получит в качестве подарка танк КВ-5 и 180 дней премиум аккаунта. В официальных дилерских центрах и интернет-магазине УАЗ будет также представлена специальная линейка аксессуаров WORLD OF TANKS EDITION.