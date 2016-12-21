Российский рынок новых автомобилей сегмента Luxury в ноябре вырос на четверть
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Российский рынок новых автомобилей сегмента Luxury в ноябре вырос на четверть
Декабрь 21 16:30 2016

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование российского рынка новых легковых автомобилей, которое охватывало сегмент Luxury.

Согласно результатам исследования, по итогам ноября 2016 года объем этого рынка достиг 77 единиц, что на 26% лучше показателя годичной давности (61 шт.). Таким образом, рынок люксовых автомобилей в России после трех месяцев падения снова демонстрирует рост. Как отмечают аналитики, агентства «АВТОСТАТ», во многом это связано с низкой сравнительной базой прошлого периода.

Mercedes-Benz Maybach S-Class 2016

В прошлом месяце около 60% от общего объема рынка сегмента Luxury пришлось на одну модель – Mercedes-Benz Maybach S-Class, обладателями которой стали 46 жителей России. Далее в списке предпочтений россиян идет марка Bentley, показатель которой достиг 21 экземпляра. Также на российских дорогах в последний месяц осени появилось 6 новых автомобилей Rolls-Royce и 4 – Maserati.

Всего же за 11 месяцев 2016 года объем российского рынка люксовых автомобилей составил 1116 единиц, что на 4% больше, чем год назад.


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1 комментарий

  1. Fyodor Zagonov
    Декабрь 21, 16:52 #1 Fyodor Zagonov

    Задавал я вам вопрос на вашем сайте об а/мобиле Понтиак ТрансСпорт, а в ответ полный игнор.. А вы говорите, что отвечаете всем.

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