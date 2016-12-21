Российский рынок новых автомобилей сегмента Luxury в ноябре вырос на четверть 29

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ » провело исследование российского рынка новых легковых автомобилей, которое охватывало сегмент Luxury.

Согласно результатам исследования, по итогам ноября 2016 года объем этого рынка достиг 77 единиц, что на 26% лучше показателя годичной давности (61 шт.). Таким образом, рынок люксовых автомобилей в России после трех месяцев падения снова демонстрирует рост. Как отмечают аналитики, агентства «АВТОСТАТ», во многом это связано с низкой сравнительной базой прошлого периода.

В прошлом месяце около 60% от общего объема рынка сегмента Luxury пришлось на одну модель – Mercedes-Benz Maybach S-Class, обладателями которой стали 46 жителей России. Далее в списке предпочтений россиян идет марка Bentley, показатель которой достиг 21 экземпляра. Также на российских дорогах в последний месяц осени появилось 6 новых автомобилей Rolls-Royce и 4 – Maserati.

Всего же за 11 месяцев 2016 года объем российского рынка люксовых автомобилей составил 1116 единиц, что на 4% больше, чем год назад.



